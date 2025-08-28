NURA की अधिक जानकारी

Nura Labs लोगो

Nura Labs मूल्य(NURA)

Nura Labs (NURA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:07:27 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) प्राइस की जानकारी (USD)

Nura Labs (NURA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00010192 है. पिछले 24 घंटों में, NURA ने $ 0.00009984 के कम और $ 0.00010598 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NURA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.002280932236681356 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000087987128292223 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NURA में 0.00%, 24 घंटों में -2.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nura Labs (NURA) मार्केट की जानकारी

No.2138

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 50.92K
$ 50.92K$ 50.92K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

ETH

Nura Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 50.92K है. NURA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.02M है.

Nura Labs (NURA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Nura Labs के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000023778-2.28%
30 दिन$ -0.00017238-62.85%
60 दिन$ -0.00087548-89.58%
90 दिन$ -0.00039808-79.62%
Nura Labs के मूल्य में आज आया अंतर

आज NURA में $ -0.0000023778 (-2.28%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Nura Labs के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00017238 (-62.85%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Nura Labs के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NURA में $ -0.00087548 (-89.58%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Nura Labs के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00039808 (-79.62%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Nura Labs (NURA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Nura Labs प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Nura Labs (NURA) क्या है

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Nura Labs निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NURA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Nura Labs के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Nura Labs खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Nura Labs प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nura Labs (NURA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nura Labs (NURA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nura Labs के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nura Labs प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Nura Labs (NURA) टोकन का अर्थशास्त्र

Nura Labs (NURA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NURA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Nura Labs (NURA) कैसे खरीदें

क्या आपको Nura Labs कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Nura Labs खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NURA लोकल करेंसी में

Nura Labs संसाधन

Nura Labs को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Nura Labs वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Nura Labs

आज Nura Labs (NURA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NURA प्राइस 0.00010192 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NURA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NURA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00010192 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nura Labs का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NURA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NURA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NURA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B USD है.
NURA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NURA ने 0.002280932236681356 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NURA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NURA ने 0.000087987128292223 USD की ATL प्राइस देखी.
NURA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NURA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 50.92K USD है.
क्या NURA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NURA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NURA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:07:27 (UTC+8)

