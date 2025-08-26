NPCS की अधिक जानकारी

NPC Solana लोगो

NPC Solana मूल्य(NPCS)

1 NPCS से USD लाइव प्राइस:

+0.38%1D
USD
NPC Solana (NPCS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:32:05 (UTC+8)

NPC Solana (NPCS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.35%

+0.38%

+8.20%

+8.20%

NPC Solana (NPCS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003087 है. पिछले 24 घंटों में, NPCS ने $ 0.00301 के कम और $ 0.003209 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NPCS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.039471595460778795 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002680759320327571 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NPCS में +0.35%, 24 घंटों में +0.38%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NPC Solana (NPCS) मार्केट की जानकारी

No.1672

96.97%

SOL

NPC Solana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.99M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 41.44K है. NPCS की मार्केट में उपलब्ध राशि 969.71M है, कुल आपूर्ति 999991308.8 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.09M है.

NPC Solana (NPCS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में NPC Solana के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00001169+0.38%
30 दिन$ -0.000836-21.32%
60 दिन$ -0.002327-42.99%
90 दिन$ -0.001785-36.64%
NPC Solana के मूल्य में आज आया अंतर

आज NPCS में $ +0.00001169 (+0.38%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

NPC Solana के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000836 (-21.32%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

NPC Solana के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NPCS में $ -0.002327 (-42.99%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

NPC Solana के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001785 (-36.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

NPC Solana (NPCS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब NPC Solana प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

NPC Solana (NPCS) क्या है

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके NPC Solana निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NPCS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- NPC Solana के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर NPC Solana खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

NPC Solana प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NPC Solana (NPCS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NPC Solana (NPCS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NPC Solana के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NPC Solana प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NPC Solana (NPCS) टोकन का अर्थशास्त्र

NPC Solana (NPCS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NPCS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

NPC Solana (NPCS) कैसे खरीदें

क्या आपको NPC Solana कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से NPC Solana खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NPCS लोकल करेंसी में

NPC Solana संसाधन

NPC Solana को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक NPC Solana वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न NPC Solana

आज NPC Solana (NPCS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NPCS प्राइस 0.003087 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NPCS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NPCS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.003087 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NPC Solana का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NPCS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.99M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NPCS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NPCS की मार्केट में उपलब्ध राशि 969.71M USD है.
NPCS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NPCS ने 0.039471595460778795 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NPCS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NPCS ने 0.002680759320327571 USD की ATL प्राइस देखी.
NPCS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NPCS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 41.44K USD है.
क्या NPCS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NPCS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NPCS का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

$0.003089
