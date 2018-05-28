NKN की अधिक जानकारी

New Kind of Network लोगो

New Kind of Network मूल्य(NKN)

1 NKN से USD लाइव प्राइस:

$0.02844
$0.02844$0.02844
+0.35%1D
USD
New Kind of Network (NKN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:31:29 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02782
$ 0.02782$ 0.02782
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02906
$ 0.02906$ 0.02906
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02782
$ 0.02782$ 0.02782

$ 0.02906
$ 0.02906$ 0.02906

$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395

$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117

-0.46%

+0.35%

+2.75%

+2.75%

New Kind of Network (NKN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02835 है. पिछले 24 घंटों में, NKN ने $ 0.02782 के कम और $ 0.02906 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NKN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.48332395 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00641054097117 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NKN में -0.46%, 24 घंटों में +0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

New Kind of Network (NKN) मार्केट की जानकारी

No.855

$ 22.44M
$ 22.44M$ 22.44M

$ 163.64K
$ 163.64K$ 163.64K

$ 28.35M
$ 28.35M$ 28.35M

791.63M
791.63M 791.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

791,626,020.2888678
791,626,020.2888678 791,626,020.2888678

79.16%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

New Kind of Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 163.64K है. NKN की मार्केट में उपलब्ध राशि 791.63M है, कुल आपूर्ति 791626020.2888678 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.35M है.

New Kind of Network (NKN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में New Kind of Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000992+0.35%
30 दिन$ +0.00009+0.31%
60 दिन$ +0.00308+12.18%
90 दिन$ -0.0007-2.41%
New Kind of Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज NKN में $ +0.0000992 (+0.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

New Kind of Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00009 (+0.31%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

New Kind of Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NKN में $ +0.00308 (+12.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

New Kind of Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0007 (-2.41%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

New Kind of Network (NKN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब New Kind of Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

New Kind of Network (NKN) क्या है

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके New Kind of Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NKN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- New Kind of Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर New Kind of Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

New Kind of Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में New Kind of Network (NKN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके New Kind of Network (NKN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? New Kind of Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब New Kind of Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

New Kind of Network (NKN) टोकन का अर्थशास्त्र

New Kind of Network (NKN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NKN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

New Kind of Network (NKN) कैसे खरीदें

क्या आपको New Kind of Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से New Kind of Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NKN लोकल करेंसी में

1 New Kind of Network(NKN) से VND
746.03025
1 New Kind of Network(NKN) से AUD
A$0.0433755
1 New Kind of Network(NKN) से GBP
0.020979
1 New Kind of Network(NKN) से EUR
0.0240975
1 New Kind of Network(NKN) से USD
$0.02835
1 New Kind of Network(NKN) से MYR
RM0.1193535
1 New Kind of Network(NKN) से TRY
1.166319
1 New Kind of Network(NKN) से JPY
¥4.1391
1 New Kind of Network(NKN) से ARS
ARS$37.7999055
1 New Kind of Network(NKN) से RUB
2.282175
1 New Kind of Network(NKN) से INR
2.485728
1 New Kind of Network(NKN) से IDR
Rp464.754024
1 New Kind of Network(NKN) से KRW
39.374748
1 New Kind of Network(NKN) से PHP
1.619352
1 New Kind of Network(NKN) से EGP
￡E.1.374975
1 New Kind of Network(NKN) से BRL
R$0.1533735
1 New Kind of Network(NKN) से CAD
C$0.0388395
1 New Kind of Network(NKN) से BDT
3.446226
1 New Kind of Network(NKN) से NGN
43.5481515
1 New Kind of Network(NKN) से COP
$114.3142875
1 New Kind of Network(NKN) से ZAR
R.0.502362
1 New Kind of Network(NKN) से UAH
1.1683035
1 New Kind of Network(NKN) से VES
Bs4.0824
1 New Kind of Network(NKN) से CLP
$27.4428
1 New Kind of Network(NKN) से PKR
Rs8.035524
1 New Kind of Network(NKN) से KZT
15.233589
1 New Kind of Network(NKN) से THB
฿0.916839
1 New Kind of Network(NKN) से TWD
NT$0.8660925
1 New Kind of Network(NKN) से AED
د.إ0.1040445
1 New Kind of Network(NKN) से CHF
Fr0.02268
1 New Kind of Network(NKN) से HKD
HK$0.2208465
1 New Kind of Network(NKN) से AMD
֏10.8328185
1 New Kind of Network(NKN) से MAD
.د.م0.2554335
1 New Kind of Network(NKN) से MXN
$0.529011
1 New Kind of Network(NKN) से SAR
ريال0.1063125
1 New Kind of Network(NKN) से PLN
0.1034775
1 New Kind of Network(NKN) से RON
лв0.123039
1 New Kind of Network(NKN) से SEK
kr0.2690415
1 New Kind of Network(NKN) से BGN
лв0.0473445
1 New Kind of Network(NKN) से HUF
Ft9.6426855
1 New Kind of Network(NKN) से CZK
0.5962005
1 New Kind of Network(NKN) से KWD
د.ك0.00864675
1 New Kind of Network(NKN) से ILS
0.094122
1 New Kind of Network(NKN) से AOA
Kz25.8430095
1 New Kind of Network(NKN) से BHD
.د.ب0.0106596
1 New Kind of Network(NKN) से BMD
$0.02835
1 New Kind of Network(NKN) से DKK
kr0.18144
1 New Kind of Network(NKN) से HNL
L0.741636
1 New Kind of Network(NKN) से MUR
1.3043835
1 New Kind of Network(NKN) से NAD
$0.500661
1 New Kind of Network(NKN) से NOK
kr0.2854845
1 New Kind of Network(NKN) से NZD
$0.0479115
1 New Kind of Network(NKN) से PAB
B/.0.02835
1 New Kind of Network(NKN) से PGK
K0.1199205
1 New Kind of Network(NKN) से QAR
ر.ق0.1034775
1 New Kind of Network(NKN) से RSD
дин.2.8483245

New Kind of Network संसाधन

New Kind of Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक New Kind of Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न New Kind of Network

आज New Kind of Network (NKN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NKN प्राइस 0.02835 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NKN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NKN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02835 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
New Kind of Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NKN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.44M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NKN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NKN की मार्केट में उपलब्ध राशि 791.63M USD है.
NKN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NKN ने 1.48332395 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NKN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NKN ने 0.00641054097117 USD की ATL प्राइस देखी.
NKN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NKN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 163.64K USD है.
क्या NKN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NKN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NKN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:31:29 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

चर्चित खबरें

अस्वीकरण

