Nigella Chain लोगो

Nigella Chain मूल्य(NIGELLA)

1 NIGELLA से USD लाइव प्राइस:

$0.4241
$0.4241$0.4241
+0.42%1D
USD
Nigella Chain (NIGELLA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:48:58 (UTC+8)

Nigella Chain (NIGELLA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.403
$ 0.403$ 0.403
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.4459
$ 0.4459$ 0.4459
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.403
$ 0.403$ 0.403

$ 0.4459
$ 0.4459$ 0.4459

$ 102.54239819984525
$ 102.54239819984525$ 102.54239819984525

$ 0.0500157372473887
$ 0.0500157372473887$ 0.0500157372473887

-0.19%

+0.42%

-1.01%

-1.01%

Nigella Chain (NIGELLA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.4238 है. पिछले 24 घंटों में, NIGELLA ने $ 0.403 के कम और $ 0.4459 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NIGELLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 102.54239819984525 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0500157372473887 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NIGELLA में -0.19%, 24 घंटों में +0.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nigella Chain (NIGELLA) मार्केट की जानकारी

No.4206

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 82.41K
$ 82.41K$ 82.41K

$ 79.68M
$ 79.68M$ 79.68M

0.00
0.00 0.00

188,017,377
188,017,377 188,017,377

NIGELLA

Nigella Chain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.41K है. NIGELLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 188017377 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 79.68M है.

Nigella Chain (NIGELLA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Nigella Chain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.001774+0.42%
30 दिन$ -0.0026-0.61%
60 दिन$ -0.0481-10.20%
90 दिन$ +0.1787+72.90%
Nigella Chain के मूल्य में आज आया अंतर

आज NIGELLA में $ +0.001774 (+0.42%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Nigella Chain के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0026 (-0.61%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Nigella Chain के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NIGELLA में $ -0.0481 (-10.20%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Nigella Chain के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.1787 (+72.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Nigella Chain (NIGELLA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Nigella Chain प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Nigella Chain (NIGELLA) क्या है

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Nigella Chain निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NIGELLA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Nigella Chain के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Nigella Chain खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Nigella Chain प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nigella Chain (NIGELLA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nigella Chain (NIGELLA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nigella Chain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nigella Chain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Nigella Chain (NIGELLA) टोकन का अर्थशास्त्र

Nigella Chain (NIGELLA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NIGELLA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Nigella Chain (NIGELLA) कैसे खरीदें

क्या आपको Nigella Chain कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Nigella Chain खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NIGELLA लोकल करेंसी में

1 Nigella Chain(NIGELLA) से VND
11,152.297
1 Nigella Chain(NIGELLA) से AUD
A$0.644176
1 Nigella Chain(NIGELLA) से GBP
0.313612
1 Nigella Chain(NIGELLA) से EUR
0.36023
1 Nigella Chain(NIGELLA) से USD
$0.4238
1 Nigella Chain(NIGELLA) से MYR
RM1.784198
1 Nigella Chain(NIGELLA) से TRY
17.435132
1 Nigella Chain(NIGELLA) से JPY
¥61.8748
1 Nigella Chain(NIGELLA) से ARS
ARS$565.065254
1 Nigella Chain(NIGELLA) से RUB
34.1159
1 Nigella Chain(NIGELLA) से INR
37.196926
1 Nigella Chain(NIGELLA) से IDR
Rp6,947.539872
1 Nigella Chain(NIGELLA) से KRW
588.607344
1 Nigella Chain(NIGELLA) से PHP
24.17779
1 Nigella Chain(NIGELLA) से EGP
￡E.20.550062
1 Nigella Chain(NIGELLA) से BRL
R$2.292758
1 Nigella Chain(NIGELLA) से CAD
C$0.580606
1 Nigella Chain(NIGELLA) से BDT
51.517128
1 Nigella Chain(NIGELLA) से NGN
650.994942
1 Nigella Chain(NIGELLA) से COP
$1,708.86755
1 Nigella Chain(NIGELLA) से ZAR
R.7.509736
1 Nigella Chain(NIGELLA) से UAH
17.464798
1 Nigella Chain(NIGELLA) से VES
Bs61.0272
1 Nigella Chain(NIGELLA) से CLP
$410.2384
1 Nigella Chain(NIGELLA) से PKR
Rs120.121872
1 Nigella Chain(NIGELLA) से KZT
227.724692
1 Nigella Chain(NIGELLA) से THB
฿13.70993
1 Nigella Chain(NIGELLA) से TWD
NT$12.938614
1 Nigella Chain(NIGELLA) से AED
د.إ1.555346
1 Nigella Chain(NIGELLA) से CHF
Fr0.33904
1 Nigella Chain(NIGELLA) से HKD
HK$3.301402
1 Nigella Chain(NIGELLA) से AMD
֏161.938218
1 Nigella Chain(NIGELLA) से MAD
.د.م3.818438
1 Nigella Chain(NIGELLA) से MXN
$7.912346
1 Nigella Chain(NIGELLA) से SAR
ريال1.58925
1 Nigella Chain(NIGELLA) से PLN
1.54687
1 Nigella Chain(NIGELLA) से RON
лв1.839292
1 Nigella Chain(NIGELLA) से SEK
kr4.021862
1 Nigella Chain(NIGELLA) से BGN
лв0.707746
1 Nigella Chain(NIGELLA) से HUF
Ft144.147094
1 Nigella Chain(NIGELLA) से CZK
8.912514
1 Nigella Chain(NIGELLA) से KWD
د.ك0.129259
1 Nigella Chain(NIGELLA) से ILS
1.407016
1 Nigella Chain(NIGELLA) से AOA
Kz386.323366
1 Nigella Chain(NIGELLA) से BHD
.د.ب0.1593488
1 Nigella Chain(NIGELLA) से BMD
$0.4238
1 Nigella Chain(NIGELLA) से DKK
kr2.71232
1 Nigella Chain(NIGELLA) से HNL
L11.086608
1 Nigella Chain(NIGELLA) से MUR
19.511752
1 Nigella Chain(NIGELLA) से NAD
$7.484308
1 Nigella Chain(NIGELLA) से NOK
kr4.267666
1 Nigella Chain(NIGELLA) से NZD
$0.716222
1 Nigella Chain(NIGELLA) से PAB
B/.0.4238
1 Nigella Chain(NIGELLA) से PGK
K1.792674
1 Nigella Chain(NIGELLA) से QAR
ر.ق1.54687
1 Nigella Chain(NIGELLA) से RSD
дин.42.579186

Nigella Chain संसाधन

Nigella Chain को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Nigella Chain वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Nigella Chain

आज Nigella Chain (NIGELLA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NIGELLA प्राइस 0.4238 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NIGELLA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NIGELLA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.4238 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nigella Chain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NIGELLA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NIGELLA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NIGELLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
NIGELLA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NIGELLA ने 102.54239819984525 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NIGELLA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NIGELLA ने 0.0500157372473887 USD की ATL प्राइस देखी.
NIGELLA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NIGELLA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.41K USD है.
क्या NIGELLA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NIGELLA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NIGELLA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:48:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

