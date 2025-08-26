NEIROCTO की अधिक जानकारी

First Neiro on ETH लोगो

First Neiro on ETH मूल्य(NEIROCTO)

1 NEIROCTO से USD लाइव प्राइस:

$0.00036385
$0.00036385$0.00036385
+0.50%1D
USD
First Neiro on ETH (NEIROCTO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:56:20 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00035444
$ 0.00035444$ 0.00035444
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00036939
$ 0.00036939$ 0.00036939
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00035444
$ 0.00035444$ 0.00035444

$ 0.00036939
$ 0.00036939$ 0.00036939

$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308

$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167

-0.12%

+0.50%

-0.05%

-0.05%

First Neiro on ETH (NEIROCTO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00036385 है. पिछले 24 घंटों में, NEIROCTO ने $ 0.00035444 के कम और $ 0.00036939 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEIROCTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.003092736459733308 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000002433929875167 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEIROCTO में -0.12%, 24 घंटों में +0.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) मार्केट की जानकारी

No.279

$ 153.07M
$ 153.07M$ 153.07M

$ 195.73K
$ 195.73K$ 195.73K

$ 153.07M
$ 153.07M$ 153.07M

420.68B
420.68B 420.68B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

99.99%

ETH

First Neiro on ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 153.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 195.73K है. NEIROCTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.68B है, कुल आपूर्ति 420690000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 153.07M है.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में First Neiro on ETH के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000018102+0.50%
30 दिन$ -0.00006404-14.97%
60 दिन$ -0.00003154-7.98%
90 दिन$ -0.00005966-14.09%
First Neiro on ETH के मूल्य में आज आया अंतर

आज NEIROCTO में $ +0.0000018102 (+0.50%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

First Neiro on ETH के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00006404 (-14.97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

First Neiro on ETH के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NEIROCTO में $ -0.00003154 (-7.98%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

First Neiro on ETH के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00005966 (-14.09%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब First Neiro on ETH प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) क्या है

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके First Neiro on ETH निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- NEIROCTO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- First Neiro on ETH के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर First Neiro on ETH खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

First Neiro on ETH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में First Neiro on ETH (NEIROCTO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके First Neiro on ETH (NEIROCTO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? First Neiro on ETH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब First Neiro on ETH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) टोकन का अर्थशास्त्र

First Neiro on ETH (NEIROCTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEIROCTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) कैसे खरीदें

क्या आपको First Neiro on ETH कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से First Neiro on ETH खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NEIROCTO लोकल करेंसी में

First Neiro on ETH संसाधन

First Neiro on ETH को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक First Neiro on ETH वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न First Neiro on ETH

आज First Neiro on ETH (NEIROCTO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NEIROCTO प्राइस 0.00036385 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NEIROCTO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NEIROCTO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00036385 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
First Neiro on ETH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NEIROCTO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 153.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NEIROCTO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NEIROCTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.68B USD है.
NEIROCTO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NEIROCTO ने 0.003092736459733308 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NEIROCTO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NEIROCTO ने 0.000002433929875167 USD की ATL प्राइस देखी.
NEIROCTO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NEIROCTO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 195.73K USD है.
क्या NEIROCTO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NEIROCTO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NEIROCTO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:56:20 (UTC+8)

