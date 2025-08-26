NeurochainAI (NCN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000686 है. पिछले 24 घंटों में, NCN ने $ 0.000565 के कम और $ 0.000709 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NCN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.09670403470029812 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000418256097111521 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NCN में +0.73%, 24 घंटों में -0.43%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NeurochainAI (NCN) मार्केट की जानकारी
No.2658
$ 187.11K
$ 27.12K
$ 2.06M
272.75M
3,000,000,000
450,000,000
9.09%
NeurochainAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 27.12K है. NCN की मार्केट में उपलब्ध राशि 272.75M है, कुल आपूर्ति 450000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.06M है.
NeurochainAI (NCN) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में NeurochainAI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00000296
-0.43%
30 दिन
$ +0.000175
+34.24%
60 दिन
$ +0.000081
+13.38%
90 दिन
$ -0.000212
-23.61%
NeurochainAI के मूल्य में आज आया अंतर
आज NCN में $ -0.00000296 (-0.43%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
NeurochainAI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000175 (+34.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
NeurochainAI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर NCN में $ +0.000081 (+13.38%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
NeurochainAI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000212 (-23.61%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
NeurochainAI (NCN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.
NeurochainAI प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NeurochainAI (NCN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NeurochainAI (NCN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NeurochainAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
NeurochainAI (NCN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NCN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
