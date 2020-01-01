Atlas Navi (NAVI) टोकन का अर्थशास्त्र Atlas Navi (NAVI) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Atlas Navi (NAVI) जानकारी Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.atlasnavi.com/ व्हाइटपेपर: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 अभी NAVI खरीदें!

Atlas Navi (NAVI) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Atlas Navi (NAVI) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M कुल आपूर्ति: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 मौजूदा प्राइस: $ 0.0315 $ 0.0315 $ 0.0315 Atlas Navi (NAVI) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Atlas Navi (NAVI) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Atlas Navi (NAVI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: NAVI टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने NAVI मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप NAVI के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो NAVI टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

Atlas Navi (NAVI) प्राइस हिस्ट्री NAVI की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी NAVI प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

