Atlas Navi (NAVI) क्या है

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Atlas Navi निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.



इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:

- NAVI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.

- Atlas Navi के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Atlas Navi खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Atlas Navi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Atlas Navi (NAVI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Atlas Navi (NAVI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Atlas Navi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Atlas Navi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Atlas Navi (NAVI) टोकन का अर्थशास्त्र

Atlas Navi (NAVI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NAVI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Atlas Navi (NAVI) कैसे खरीदें

क्या आपको Atlas Navi कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Atlas Navi खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

NAVI लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Atlas Navi संसाधन

Atlas Navi को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Atlas Navi आज Atlas Navi (NAVI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव NAVI प्राइस 0.038 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. NAVI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.038 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए NAVI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Atlas Navi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? NAVI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.14M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. NAVI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? NAVI की मार्केट में उपलब्ध राशि 161.71M USD है. NAVI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? NAVI ने 0.5365511930513228 USD की ATH प्राइस हासिल की. NAVI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? NAVI ने 0.014185779862416587 USD की ATL प्राइस देखी. NAVI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? NAVI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 22.74K USD है. क्या NAVI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NAVI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NAVI का प्राइस का अनुमान देखें.

Atlas Navi (NAVI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

