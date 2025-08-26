N2T (N2T) रियल-टाइम प्राइस $ 14.364 है. पिछले 24 घंटों में, N2T ने $ 13.534 के कम और $ 21 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. N2T की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में N2T में 0.00%, 24 घंटों में +5.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
N2T (N2T) मार्केट की जानकारी
$ 38.68K
$ 4.31B
300,000,000
BSC
N2T का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 38.68K है. N2T की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 300000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.31B है.
N2T (N2T) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में N2T के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.77588
+5.71%
30 दिन
$ -1.859
-11.46%
60 दिन
$ -1.444
-9.14%
90 दिन
$ -5.33
-27.07%
N2T के मूल्य में आज आया अंतर
आज N2T में $ +0.77588 (+5.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
N2T के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -1.859 (-11.46%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
N2T के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर N2T में $ -1.444 (-9.14%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
N2T के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -5.33 (-27.07%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.
N2T (N2T) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. N2T टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
