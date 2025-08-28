MUSKIT की अधिक जानकारी

MUSKIT प्राइस की जानकारी

MUSKIT आधिकारिक वेबसाइट

MUSKIT टोकन का अर्थशास्त्र

MUSKIT प्राइस का पूर्वानुमान

MUSKIT हिस्ट्री

MUSKIT खरीदने की गाइड

MUSKIT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

MUSKIT स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Musk It लोगो

Musk It मूल्य(MUSKIT)

1 MUSKIT से USD लाइव प्राइस:

$0.0004934
$0.0004934$0.0004934
-0.02%1D
USD
Musk It (MUSKIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:05:25 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0004582
$ 0.0004582$ 0.0004582
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00054
$ 0.00054$ 0.00054
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0004582
$ 0.0004582$ 0.0004582

$ 0.00054
$ 0.00054$ 0.00054

$ 0.3322339056053262
$ 0.3322339056053262$ 0.3322339056053262

$ 0.000448928809444842
$ 0.000448928809444842$ 0.000448928809444842

+2.72%

-0.02%

-6.01%

-6.01%

Musk It (MUSKIT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0004934 है. पिछले 24 घंटों में, MUSKIT ने $ 0.0004582 के कम और $ 0.00054 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUSKIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.3322339056053262 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000448928809444842 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUSKIT में +2.72%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Musk It (MUSKIT) मार्केट की जानकारी

No.2411

$ 493.40K
$ 493.40K$ 493.40K

$ 54.74K
$ 54.74K$ 54.74K

$ 493.40K
$ 493.40K$ 493.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

Musk It का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 493.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.74K है. MUSKIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 493.40K है.

Musk It (MUSKIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Musk It के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000000099-0.02%
30 दिन$ -0.000068-12.12%
60 दिन$ -0.0002607-34.58%
90 दिन$ -0.0000316-6.02%
Musk It के मूल्य में आज आया अंतर

आज MUSKIT में $ -0.000000099 (-0.02%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Musk It के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000068 (-12.12%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Musk It के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MUSKIT में $ -0.0002607 (-34.58%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Musk It के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000316 (-6.02%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Musk It (MUSKIT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Musk It प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Musk It (MUSKIT) क्या है

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Musk It निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MUSKIT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Musk It के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Musk It खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Musk It प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Musk It (MUSKIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Musk It (MUSKIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Musk It के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Musk It प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Musk It (MUSKIT) टोकन का अर्थशास्त्र

Musk It (MUSKIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUSKIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Musk It (MUSKIT) कैसे खरीदें

क्या आपको Musk It कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Musk It खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MUSKIT लोकल करेंसी में

1 Musk It(MUSKIT) से VND
12.983821
1 Musk It(MUSKIT) से AUD
A$0.000754902
1 Musk It(MUSKIT) से GBP
0.000365116
1 Musk It(MUSKIT) से EUR
0.00041939
1 Musk It(MUSKIT) से USD
$0.0004934
1 Musk It(MUSKIT) से MYR
RM0.002082148
1 Musk It(MUSKIT) से TRY
0.020298476
1 Musk It(MUSKIT) से JPY
¥0.0725298
1 Musk It(MUSKIT) से ARS
ARS$0.657865022
1 Musk It(MUSKIT) से RUB
0.039713766
1 Musk It(MUSKIT) से INR
0.043359992
1 Musk It(MUSKIT) से IDR
Rp8.088523296
1 Musk It(MUSKIT) से KRW
0.685273392
1 Musk It(MUSKIT) से PHP
0.02822248
1 Musk It(MUSKIT) से EGP
￡E.0.023924966
1 Musk It(MUSKIT) से BRL
R$0.002669294
1 Musk It(MUSKIT) से CAD
C$0.000675958
1 Musk It(MUSKIT) से BDT
0.059977704
1 Musk It(MUSKIT) से NGN
0.757906806
1 Musk It(MUSKIT) से COP
$1.98951215
1 Musk It(MUSKIT) से ZAR
R.0.008743048
1 Musk It(MUSKIT) से UAH
0.020333014
1 Musk It(MUSKIT) से VES
Bs0.0710496
1 Musk It(MUSKIT) से CLP
$0.4776112
1 Musk It(MUSKIT) से PKR
Rs0.139849296
1 Musk It(MUSKIT) से KZT
0.265123556
1 Musk It(MUSKIT) से THB
฿0.01596149
1 Musk It(MUSKIT) से TWD
NT$0.015068436
1 Musk It(MUSKIT) से AED
د.إ0.001810778
1 Musk It(MUSKIT) से CHF
Fr0.00039472
1 Musk It(MUSKIT) से HKD
HK$0.003843586
1 Musk It(MUSKIT) से AMD
֏0.188533074
1 Musk It(MUSKIT) से MAD
.د.م0.004445534
1 Musk It(MUSKIT) से MXN
$0.009211778
1 Musk It(MUSKIT) से SAR
ريال0.00185025
1 Musk It(MUSKIT) से PLN
0.00180091
1 Musk It(MUSKIT) से RON
лв0.002141356
1 Musk It(MUSKIT) से SEK
kr0.004682366
1 Musk It(MUSKIT) से BGN
лв0.000823978
1 Musk It(MUSKIT) से HUF
Ft0.167820142
1 Musk It(MUSKIT) से CZK
0.010376202
1 Musk It(MUSKIT) से KWD
د.ك0.000150487
1 Musk It(MUSKIT) से ILS
0.001638088
1 Musk It(MUSKIT) से AOA
Kz0.449768638
1 Musk It(MUSKIT) से BHD
.د.ب0.0001860118
1 Musk It(MUSKIT) से BMD
$0.0004934
1 Musk It(MUSKIT) से DKK
kr0.00315776
1 Musk It(MUSKIT) से HNL
L0.012907344
1 Musk It(MUSKIT) से MUR
0.022656928
1 Musk It(MUSKIT) से NAD
$0.008713444
1 Musk It(MUSKIT) से NOK
kr0.004973472
1 Musk It(MUSKIT) से NZD
$0.000833846
1 Musk It(MUSKIT) से PAB
B/.0.0004934
1 Musk It(MUSKIT) से PGK
K0.002087082
1 Musk It(MUSKIT) से QAR
ر.ق0.00180091
1 Musk It(MUSKIT) से RSD
дин.0.049566964

Musk It संसाधन

Musk It को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Musk It वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Musk It

आज Musk It (MUSKIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MUSKIT प्राइस 0.0004934 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MUSKIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MUSKIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0004934 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Musk It का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MUSKIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 493.40K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MUSKIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MUSKIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
MUSKIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MUSKIT ने 0.3322339056053262 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MUSKIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MUSKIT ने 0.000448928809444842 USD की ATL प्राइस देखी.
MUSKIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MUSKIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.74K USD है.
क्या MUSKIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MUSKIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MUSKIT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:05:25 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

MUSKIT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

MUSKIT
MUSKIT
USD
USD

1 MUSKIT = 0.0004934 USD

MUSKIT ट्रेड करें

MUSKITUSDT
$0.0004934
$0.0004934$0.0004934
-0.06%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस