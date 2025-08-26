MUMU की अधिक जानकारी

MUMU प्राइस की जानकारी

MUMU आधिकारिक वेबसाइट

MUMU टोकन का अर्थशास्त्र

MUMU प्राइस का पूर्वानुमान

MUMU हिस्ट्री

MUMU खरीदने की गाइड

MUMU-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

MUMU स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Mumu The Bull लोगो

Mumu The Bull मूल्य(MUMU)

1 MUMU से USD लाइव प्राइस:

$0.00000312
$0.00000312$0.00000312
-2.25%1D
USD
Mumu The Bull (MUMU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:55:20 (UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000003013
$ 0.000003013$ 0.000003013
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000003338
$ 0.000003338$ 0.000003338
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000003013
$ 0.000003013$ 0.000003013

$ 0.000003338
$ 0.000003338$ 0.000003338

$ 0.000120152125296415
$ 0.000120152125296415$ 0.000120152125296415

$ 0.000002228291124841
$ 0.000002228291124841$ 0.000002228291124841

-0.42%

-2.25%

-5.22%

-5.22%

Mumu The Bull (MUMU) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000003125 है. पिछले 24 घंटों में, MUMU ने $ 0.000003013 के कम और $ 0.000003338 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUMU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000120152125296415 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000002228291124841 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUMU में -0.42%, 24 घंटों में -2.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mumu The Bull (MUMU) मार्केट की जानकारी

No.1296

$ 7.14M
$ 7.14M$ 7.14M

$ 76.31K
$ 76.31K$ 76.31K

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

2.28T
2.28T 2.28T

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

97.99%

SOL

Mumu The Bull का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.14M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 76.31K है. MUMU की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.28T है, कुल आपूर्ति 2329915213859.14 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.28M है.

Mumu The Bull (MUMU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Mumu The Bull के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000007182-2.25%
30 दिन$ -0.000000549-14.95%
60 दिन$ -0.000000368-10.54%
90 दिन$ -0.000000395-11.23%
Mumu The Bull के मूल्य में आज आया अंतर

आज MUMU में $ -0.00000007182 (-2.25%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Mumu The Bull के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000549 (-14.95%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Mumu The Bull के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MUMU में $ -0.000000368 (-10.54%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Mumu The Bull के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000000395 (-11.23%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Mumu The Bull (MUMU) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Mumu The Bull प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Mumu The Bull (MUMU) क्या है

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Mumu The Bull MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Mumu The Bull निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MUMU की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Mumu The Bull के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Mumu The Bull खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Mumu The Bull प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mumu The Bull (MUMU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mumu The Bull (MUMU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mumu The Bull के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mumu The Bull प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Mumu The Bull (MUMU) टोकन का अर्थशास्त्र

Mumu The Bull (MUMU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUMU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Mumu The Bull (MUMU) कैसे खरीदें

क्या आपको Mumu The Bull कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Mumu The Bull खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MUMU लोकल करेंसी में

1 Mumu The Bull(MUMU) से VND
0.082234375
1 Mumu The Bull(MUMU) से AUD
A$0.00000475
1 Mumu The Bull(MUMU) से GBP
0.0000023125
1 Mumu The Bull(MUMU) से EUR
0.00000265625
1 Mumu The Bull(MUMU) से USD
$0.000003125
1 Mumu The Bull(MUMU) से MYR
RM0.00001315625
1 Mumu The Bull(MUMU) से TRY
0.0001285625
1 Mumu The Bull(MUMU) से JPY
¥0.00045625
1 Mumu The Bull(MUMU) से ARS
ARS$0.00416665625
1 Mumu The Bull(MUMU) से RUB
0.0002515625
1 Mumu The Bull(MUMU) से INR
0.00027440625
1 Mumu The Bull(MUMU) से IDR
Rp0.0512295
1 Mumu The Bull(MUMU) से KRW
0.00434025
1 Mumu The Bull(MUMU) से PHP
0.00017828125
1 Mumu The Bull(MUMU) से EGP
￡E.0.00015153125
1 Mumu The Bull(MUMU) से BRL
R$0.00001690625
1 Mumu The Bull(MUMU) से CAD
C$0.00000428125
1 Mumu The Bull(MUMU) से BDT
0.000379875
1 Mumu The Bull(MUMU) से NGN
0.00480028125
1 Mumu The Bull(MUMU) से COP
$0.01260078125
1 Mumu The Bull(MUMU) से ZAR
R.0.000055375
1 Mumu The Bull(MUMU) से UAH
0.00012878125
1 Mumu The Bull(MUMU) से VES
Bs0.00045
1 Mumu The Bull(MUMU) से CLP
$0.003025
1 Mumu The Bull(MUMU) से PKR
Rs0.00088575
1 Mumu The Bull(MUMU) से KZT
0.0016791875
1 Mumu The Bull(MUMU) से THB
฿0.000101125
1 Mumu The Bull(MUMU) से TWD
NT$0.0000954375
1 Mumu The Bull(MUMU) से AED
د.إ0.00001146875
1 Mumu The Bull(MUMU) से CHF
Fr0.0000025
1 Mumu The Bull(MUMU) से HKD
HK$0.00002434375
1 Mumu The Bull(MUMU) से AMD
֏0.00119409375
1 Mumu The Bull(MUMU) से MAD
.د.م0.00002815625
1 Mumu The Bull(MUMU) से MXN
$0.0000583125
1 Mumu The Bull(MUMU) से SAR
ريال0.00001171875
1 Mumu The Bull(MUMU) से PLN
0.00001140625
1 Mumu The Bull(MUMU) से RON
лв0.0000135625
1 Mumu The Bull(MUMU) से SEK
kr0.00002965625
1 Mumu The Bull(MUMU) से BGN
лв0.00000521875
1 Mumu The Bull(MUMU) से HUF
Ft0.00106290625
1 Mumu The Bull(MUMU) से CZK
0.00006571875
1 Mumu The Bull(MUMU) से KWD
د.ك0.000000953125
1 Mumu The Bull(MUMU) से ILS
0.00001040625
1 Mumu The Bull(MUMU) से AOA
Kz0.00284865625
1 Mumu The Bull(MUMU) से BHD
.د.ب0.000001178125
1 Mumu The Bull(MUMU) से BMD
$0.000003125
1 Mumu The Bull(MUMU) से DKK
kr0.00001996875
1 Mumu The Bull(MUMU) से HNL
L0.00008175
1 Mumu The Bull(MUMU) से MUR
0.0001435
1 Mumu The Bull(MUMU) से NAD
$0.0000551875
1 Mumu The Bull(MUMU) से NOK
kr0.0000315
1 Mumu The Bull(MUMU) से NZD
$0.00000528125
1 Mumu The Bull(MUMU) से PAB
B/.0.000003125
1 Mumu The Bull(MUMU) से PGK
K0.00001321875
1 Mumu The Bull(MUMU) से QAR
ر.ق0.00001140625
1 Mumu The Bull(MUMU) से RSD
дин.0.0003138125

Mumu The Bull संसाधन

Mumu The Bull को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Mumu The Bull वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Mumu The Bull

आज Mumu The Bull (MUMU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MUMU प्राइस 0.000003125 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MUMU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MUMU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000003125 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mumu The Bull का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MUMU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.14M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MUMU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MUMU की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.28T USD है.
MUMU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MUMU ने 0.000120152125296415 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MUMU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MUMU ने 0.000002228291124841 USD की ATL प्राइस देखी.
MUMU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MUMU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 76.31K USD है.
क्या MUMU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MUMU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MUMU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:55:20 (UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

MUMU-से-USD कैलकुलेटर

राशि

MUMU
MUMU
USD
USD

1 MUMU = 0.000003125 USD

MUMU ट्रेड करें

MUMUUSDT
$0.00000312
$0.00000312$0.00000312
-2.19%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस