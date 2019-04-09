MultiVAC (MTV) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0004891 है. पिछले 24 घंटों में, MTV ने $ 0.0004828 के कम और $ 0.000494 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.029173896178550714 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000147627103478 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTV में +0.02%, 24 घंटों में +1.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MultiVAC (MTV) मार्केट की जानकारी
No.1894
$ 1.75M
$ 148.64K
$ 4.89M
3.59B
10,000,000,000
2019-04-09 00:00:00
$ 0.006
ETH
MultiVAC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 148.64K है. MTV की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.59B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.89M है.
MultiVAC (MTV) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MultiVAC के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.000005991
+1.24%
30 दिन
$ +0.0000954
+24.23%
60 दिन
$ +0.0002105
+75.55%
90 दिन
$ +0.0001386
+39.54%
MultiVAC के मूल्य में आज आया अंतर
आज MTV में $ +0.000005991 (+1.24%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
MultiVAC के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000954 (+24.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
MultiVAC के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MTV में $ +0.0002105 (+75.55%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
MultiVAC के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0001386 (+39.54%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
MultiVAC (MTV) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security.
MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.
MultiVAC प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MultiVAC (MTV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MultiVAC (MTV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MultiVAC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
MultiVAC (MTV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MTV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
MultiVAC (MTV) कैसे खरीदें
