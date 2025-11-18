Metti Token मूल्य(MTT)
आज Metti Token (MTT) का लाइव मूल्य $ 34.99 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.77% का बदलाव आया है. मौजूदा MTT से USD कन्वर्ज़न दर $ 34.99 प्रति MTT है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार Metti Token करेंसी की रैंक #3706 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 MTT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MTT की ट्रेडिंग $ 33 (निम्न) और $ 35 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 159.13148291639322 और सबसे निम्न स्तर $ 3.009680156954041 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MTT में पिछले एक घंटे में +0.11% और पिछले 7 दिनों में +10.17% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 530.13K तक पहुँच गया.
Metti Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 530.13K है. MTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 4998730 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 174.95M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Metti Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.2674
|+0.77%
|30 दिन
|$ -1.58
|-4.33%
|60 दिन
|$ -30.91
|-46.91%
|90 दिन
|$ -65.07
|-65.04%
आज MTT में $ +0.2674 (+0.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -1.58 (-4.33%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MTT में $ -30.91 (-46.91%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -65.07 (-65.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Metti Token (MTT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Metti Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Metti Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.
Metti Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
