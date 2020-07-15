MTRG की अधिक जानकारी

Meter Governance लोगो

Meter Governance मूल्य(MTRG)

1 MTRG से USD लाइव प्राइस:

$0.0961
$0.0961$0.0961
-4.85%1D
USD
Meter Governance (MTRG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:04:56 (UTC+8)

Meter Governance (MTRG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.09489
$ 0.09489$ 0.09489
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.12013
$ 0.12013$ 0.12013
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.09489
$ 0.09489$ 0.09489

$ 0.12013
$ 0.12013$ 0.12013

$ 33.5469599
$ 33.5469599$ 33.5469599

$ 0.06497699475111687
$ 0.06497699475111687$ 0.06497699475111687

-0.06%

-4.85%

-55.90%

-55.90%

Meter Governance (MTRG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0961 है. पिछले 24 घंटों में, MTRG ने $ 0.09489 के कम और $ 0.12013 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTRG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 33.5469599 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.06497699475111687 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTRG में -0.06%, 24 घंटों में -4.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -55.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Meter Governance (MTRG) मार्केट की जानकारी

No.1655

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 58.15K
$ 58.15K$ 58.15K

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

32.28M
32.28M 32.28M

48,890,067
48,890,067 48,890,067

2020-07-15 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

MTRG

Meter Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.15K है. MTRG की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.28M है, कुल आपूर्ति 48890067 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.70M है.

Meter Governance (MTRG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Meter Governance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0048984-4.85%
30 दिन$ +0.00447+4.87%
60 दिन$ +0.00096+1.00%
90 दिन$ +0.00319+3.43%
Meter Governance के मूल्य में आज आया अंतर

आज MTRG में $ -0.0048984 (-4.85%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Meter Governance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00447 (+4.87%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Meter Governance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MTRG में $ +0.00096 (+1.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Meter Governance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00319 (+3.43%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Meter Governance (MTRG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Meter Governance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Meter Governance (MTRG) क्या है

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Meter Governance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MTRG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Meter Governance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Meter Governance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Meter Governance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Meter Governance (MTRG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Meter Governance (MTRG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Meter Governance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Meter Governance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Meter Governance (MTRG) टोकन का अर्थशास्त्र

Meter Governance (MTRG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MTRG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Meter Governance (MTRG) कैसे खरीदें

क्या आपको Meter Governance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Meter Governance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MTRG लोकल करेंसी में

1 Meter Governance(MTRG) से VND
2,528.8715
1 Meter Governance(MTRG) से AUD
A$0.147033
1 Meter Governance(MTRG) से GBP
0.071114
1 Meter Governance(MTRG) से EUR
0.081685
1 Meter Governance(MTRG) से USD
$0.0961
1 Meter Governance(MTRG) से MYR
RM0.405542
1 Meter Governance(MTRG) से TRY
3.953554
1 Meter Governance(MTRG) से JPY
¥14.1267
1 Meter Governance(MTRG) से ARS
ARS$128.133013
1 Meter Governance(MTRG) से RUB
7.735089
1 Meter Governance(MTRG) से INR
8.445268
1 Meter Governance(MTRG) से IDR
Rp1,575.409584
1 Meter Governance(MTRG) से KRW
133.471368
1 Meter Governance(MTRG) से PHP
5.49692
1 Meter Governance(MTRG) से EGP
￡E.4.659889
1 Meter Governance(MTRG) से BRL
R$0.519901
1 Meter Governance(MTRG) से CAD
C$0.131657
1 Meter Governance(MTRG) से BDT
11.681916
1 Meter Governance(MTRG) से NGN
147.618249
1 Meter Governance(MTRG) से COP
$387.499225
1 Meter Governance(MTRG) से ZAR
R.1.702892
1 Meter Governance(MTRG) से UAH
3.960281
1 Meter Governance(MTRG) से VES
Bs13.8384
1 Meter Governance(MTRG) से CLP
$93.0248
1 Meter Governance(MTRG) से PKR
Rs27.238584
1 Meter Governance(MTRG) से KZT
51.638374
1 Meter Governance(MTRG) से THB
฿3.108835
1 Meter Governance(MTRG) से TWD
NT$2.934894
1 Meter Governance(MTRG) से AED
د.إ0.352687
1 Meter Governance(MTRG) से CHF
Fr0.07688
1 Meter Governance(MTRG) से HKD
HK$0.748619
1 Meter Governance(MTRG) से AMD
֏36.720771
1 Meter Governance(MTRG) से MAD
.د.م0.865861
1 Meter Governance(MTRG) से MXN
$1.794187
1 Meter Governance(MTRG) से SAR
ريال0.360375
1 Meter Governance(MTRG) से PLN
0.350765
1 Meter Governance(MTRG) से RON
лв0.417074
1 Meter Governance(MTRG) से SEK
kr0.911989
1 Meter Governance(MTRG) से BGN
лв0.160487
1 Meter Governance(MTRG) से HUF
Ft32.686493
1 Meter Governance(MTRG) से CZK
2.020983
1 Meter Governance(MTRG) से KWD
د.ك0.0293105
1 Meter Governance(MTRG) से ILS
0.319052
1 Meter Governance(MTRG) से AOA
Kz87.601877
1 Meter Governance(MTRG) से BHD
.د.ب0.0362297
1 Meter Governance(MTRG) से BMD
$0.0961
1 Meter Governance(MTRG) से DKK
kr0.61504
1 Meter Governance(MTRG) से HNL
L2.513976
1 Meter Governance(MTRG) से MUR
4.412912
1 Meter Governance(MTRG) से NAD
$1.697126
1 Meter Governance(MTRG) से NOK
kr0.968688
1 Meter Governance(MTRG) से NZD
$0.162409
1 Meter Governance(MTRG) से PAB
B/.0.0961
1 Meter Governance(MTRG) से PGK
K0.406503
1 Meter Governance(MTRG) से QAR
ر.ق0.350765
1 Meter Governance(MTRG) से RSD
дин.9.654206

Meter Governance संसाधन

Meter Governance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Meter Governance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Meter Governance

आज Meter Governance (MTRG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MTRG प्राइस 0.0961 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MTRG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MTRG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0961 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Meter Governance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MTRG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.10M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MTRG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MTRG की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.28M USD है.
MTRG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MTRG ने 33.5469599 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MTRG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MTRG ने 0.06497699475111687 USD की ATL प्राइस देखी.
MTRG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MTRG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.15K USD है.
क्या MTRG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MTRG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MTRG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:04:56 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

MTRG-से-USD कैलकुलेटर

राशि

MTRG
MTRG
USD
USD

1 MTRG = 0.0961 USD

MTRG ट्रेड करें

MTRGUSDT
$0.0961
$0.0961$0.0961
-4.90%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस