MSQUARE लोगो

MSQUARE मूल्य(MSQ)

1 MSQ से USD लाइव प्राइस:

$11.187
$11.187$11.187
-3.92%1D
USD
MSQUARE (MSQ) मूल्य का लाइव चार्ट
MSQUARE (MSQ) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 11.021
$ 11.021$ 11.021
24 घंटे में न्यूनतम
$ 11.974
$ 11.974$ 11.974
24 घंटे में उच्चतम

$ 11.021
$ 11.021$ 11.021

$ 11.974
$ 11.974$ 11.974

$ 24.250265098224798
$ 24.250265098224798$ 24.250265098224798

$ 0.16930807804791836
$ 0.16930807804791836$ 0.16930807804791836

-0.17%

-3.92%

-17.02%

-17.02%

MSQUARE (MSQ) रियल-टाइम प्राइस $ 11.187 है. पिछले 24 घंटों में, MSQ ने $ 11.021 के कम और $ 11.974 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MSQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 24.250265098224798 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.16930807804791836 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MSQ में -0.17%, 24 घंटों में -3.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MSQUARE (MSQ) मार्केट की जानकारी

No.475

$ 67.01M
$ 67.01M$ 67.01M

$ 57.31K
$ 57.31K$ 57.31K

$ 289.93M
$ 289.93M$ 289.93M

5.99M
5.99M 5.99M

25,916,431
25,916,431 25,916,431

25,916,431
25,916,431 25,916,431

23.11%

MATIC

MSQUARE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.31K है. MSQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.99M है, कुल आपूर्ति 25916431 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 289.93M है.

MSQUARE (MSQ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MSQUARE के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.45642-3.92%
30 दिन$ -1.523-11.99%
60 दिन$ -3.242-22.47%
90 दिन$ -5.93-34.65%
MSQUARE के मूल्य में आज आया अंतर

आज MSQ में $ -0.45642 (-3.92%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MSQUARE के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -1.523 (-11.99%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MSQUARE के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MSQ में $ -3.242 (-22.47%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MSQUARE के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -5.93 (-34.65%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MSQUARE (MSQ) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MSQUARE प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MSQUARE (MSQ) क्या है

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MSQUARE निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MSQ की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MSQUARE के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MSQUARE खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MSQUARE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MSQUARE (MSQ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MSQUARE (MSQ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MSQUARE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MSQUARE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MSQUARE (MSQ) टोकन का अर्थशास्त्र

MSQUARE (MSQ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MSQ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MSQUARE (MSQ) कैसे खरीदें

क्या आपको MSQUARE कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MSQUARE खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MSQ लोकल करेंसी में

1 MSQUARE(MSQ) से VND
294,385.905
1 MSQUARE(MSQ) से AUD
A$17.11611
1 MSQUARE(MSQ) से GBP
8.27838
1 MSQUARE(MSQ) से EUR
9.50895
1 MSQUARE(MSQ) से USD
$11.187
1 MSQUARE(MSQ) से MYR
RM47.20914
1 MSQUARE(MSQ) से TRY
460.23318
1 MSQUARE(MSQ) से JPY
¥1,644.489
1 MSQUARE(MSQ) से ARS
ARS$14,915.96271
1 MSQUARE(MSQ) से RUB
900.44163
1 MSQUARE(MSQ) से INR
983.11356
1 MSQUARE(MSQ) से IDR
Rp183,393.41328
1 MSQUARE(MSQ) से KRW
15,537.40056
1 MSQUARE(MSQ) से PHP
639.8964
1 MSQUARE(MSQ) से EGP
￡E.542.45763
1 MSQUARE(MSQ) से BRL
R$60.52167
1 MSQUARE(MSQ) से CAD
C$15.32619
1 MSQUARE(MSQ) से BDT
1,359.89172
1 MSQUARE(MSQ) से NGN
17,184.23883
1 MSQUARE(MSQ) से COP
$45,108.78075
1 MSQUARE(MSQ) से ZAR
R.198.23364
1 MSQUARE(MSQ) से UAH
461.01627
1 MSQUARE(MSQ) से VES
Bs1,610.928
1 MSQUARE(MSQ) से CLP
$10,829.016
1 MSQUARE(MSQ) से PKR
Rs3,170.84328
1 MSQUARE(MSQ) से KZT
6,011.22258
1 MSQUARE(MSQ) से THB
฿361.89945
1 MSQUARE(MSQ) से TWD
NT$341.65098
1 MSQUARE(MSQ) से AED
د.إ41.05629
1 MSQUARE(MSQ) से CHF
Fr8.9496
1 MSQUARE(MSQ) से HKD
HK$87.14673
1 MSQUARE(MSQ) से AMD
֏4,274.66457
1 MSQUARE(MSQ) से MAD
.د.م100.79487
1 MSQUARE(MSQ) से MXN
$208.86129
1 MSQUARE(MSQ) से SAR
ريال41.95125
1 MSQUARE(MSQ) से PLN
40.83255
1 MSQUARE(MSQ) से RON
лв48.55158
1 MSQUARE(MSQ) से SEK
kr106.16463
1 MSQUARE(MSQ) से BGN
лв18.68229
1 MSQUARE(MSQ) से HUF
Ft3,805.03431
1 MSQUARE(MSQ) से CZK
235.26261
1 MSQUARE(MSQ) से KWD
د.ك3.412035
1 MSQUARE(MSQ) से ILS
37.14084
1 MSQUARE(MSQ) से AOA
Kz10,197.73359
1 MSQUARE(MSQ) से BHD
.د.ب4.217499
1 MSQUARE(MSQ) से BMD
$11.187
1 MSQUARE(MSQ) से DKK
kr71.5968
1 MSQUARE(MSQ) से HNL
L292.65192
1 MSQUARE(MSQ) से MUR
513.70704
1 MSQUARE(MSQ) से NAD
$197.56242
1 MSQUARE(MSQ) से NOK
kr112.76496
1 MSQUARE(MSQ) से NZD
$18.90603
1 MSQUARE(MSQ) से PAB
B/.11.187
1 MSQUARE(MSQ) से PGK
K47.32101
1 MSQUARE(MSQ) से QAR
ر.ق40.83255
1 MSQUARE(MSQ) से RSD
дин.1,123.84602

MSQUARE संसाधन

MSQUARE को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक MSQUARE वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MSQUARE

आज MSQUARE (MSQ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MSQ प्राइस 11.187 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MSQ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MSQ से USD की मौजूदा प्राइस $ 11.187 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MSQUARE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MSQ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.01M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MSQ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MSQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.99M USD है.
MSQ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MSQ ने 24.250265098224798 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MSQ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MSQ ने 0.16930807804791836 USD की ATL प्राइस देखी.
MSQ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MSQ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.31K USD है.
क्या MSQ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MSQ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MSQ का प्राइस का अनुमान देखें.
MSQUARE (MSQ) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

