MSDG (MSDG) टोकन का अर्थशास्त्र

MSDG (MSDG) जानकारी MSDG is designed to offer a compelling mix of puzzle-solving, strategy, and blockchain-based incentives. Here are the core features that set it apart: Puzzle-Based Gameplay (Telegram Mini-App), Card Battle Expansion, Blockchain-Powered Economy, Decentralized Ownership & Fair Play, Multi-Phase Development. Mystic The Gathering is more than just a game—it’s a digital world where strategy, magic, and technology merge, offering players a unique and rewarding experience. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.msdg.xyz/ व्हाइटपेपर: https://mystic-the-gathering.gitbook.io/mystic-the-gathering Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x914eb678e9868b7d79acaec7a3aa739a7935ab5d अभी MSDG खरीदें!

MSDG (MSDG) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण
मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: --
कुल आपूर्ति: $ 10.00B
मार्केट में उपलब्ध राशि: --
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.30K
अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.02297
अब तक का सबसे कम स्तर: --
मौजूदा प्राइस: $ 0.00000013

MSDG (MSDG) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले MSDG (MSDG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: MSDG टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने MSDG मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप MSDG के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो MSDG टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

MSDG कैसे खरीदें

MSDG (MSDG) प्राइस हिस्ट्री
MSDG की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है.

