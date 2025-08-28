MOON की अधिक जानकारी

CryptoCurrency Moons लोगो

CryptoCurrency Moons मूल्य(MOON)

1 MOON से USD लाइव प्राइस:

$0.09984
-1.70%1D
USD
CryptoCurrency Moons (MOON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:11:20 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.09441
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.10257
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.09441
$ 0.10257
$ 0.7163486957276903
$ 0
-0.64%

-1.70%

-8.75%

-8.75%

CryptoCurrency Moons (MOON) रियल-टाइम प्राइस $ 0.09984 है. पिछले 24 घंटों में, MOON ने $ 0.09441 के कम और $ 0.10257 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.7163486957276903 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOON में -0.64%, 24 घंटों में -1.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CryptoCurrency Moons (MOON) मार्केट की जानकारी

No.1121

$ 10.66M
$ 56.21K
$ 10.77M
106.78M
--
107,887,754
ARBNOVA

CryptoCurrency Moons का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.66M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.21K है. MOON की मार्केट में उपलब्ध राशि 106.78M है, कुल आपूर्ति 107887754 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.77M है.

CryptoCurrency Moons (MOON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में CryptoCurrency Moons के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0017266-1.70%
30 दिन$ -0.02147-17.70%
60 दिन$ +0.02618+35.54%
90 दिन$ -0.01793-15.23%
CryptoCurrency Moons के मूल्य में आज आया अंतर

आज MOON में $ -0.0017266 (-1.70%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

CryptoCurrency Moons के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.02147 (-17.70%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

CryptoCurrency Moons के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MOON में $ +0.02618 (+35.54%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

CryptoCurrency Moons के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01793 (-15.23%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

CryptoCurrency Moons (MOON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब CryptoCurrency Moons प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

CryptoCurrency Moons (MOON) क्या है

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके CryptoCurrency Moons निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MOON की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- CryptoCurrency Moons के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर CryptoCurrency Moons खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

CryptoCurrency Moons प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CryptoCurrency Moons (MOON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CryptoCurrency Moons (MOON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CryptoCurrency Moons के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CryptoCurrency Moons प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CryptoCurrency Moons (MOON) टोकन का अर्थशास्त्र

CryptoCurrency Moons (MOON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

CryptoCurrency Moons (MOON) कैसे खरीदें

क्या आपको CryptoCurrency Moons कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से CryptoCurrency Moons खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MOON लोकल करेंसी में

1 CryptoCurrency Moons(MOON) से VND
2,627.2896
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से AUD
A$0.1517568
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से GBP
0.0738816
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से EUR
0.084864
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से USD
$0.09984
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से MYR
RM0.4213248
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से TRY
4.1074176
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से JPY
¥14.57664
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से ARS
ARS$133.1196672
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से RUB
8.0261376
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से INR
8.7819264
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से IDR
Rp1,636.7210496
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से KRW
138.8594688
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से PHP
5.700864
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से EGP
￡E.4.8482304
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से BRL
R$0.5401344
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से CAD
C$0.1367808
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से BDT
12.1365504
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से NGN
153.3632256
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से COP
$402.57984
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से ZAR
R.1.7701632
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से UAH
4.1144064
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से VES
Bs14.37696
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से CLP
$96.64512
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से PKR
Rs28.2986496
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से KZT
53.6480256
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से THB
฿3.229824
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से TWD
NT$3.0511104
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से AED
د.إ0.3664128
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से CHF
Fr0.079872
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से HKD
HK$0.7777536
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से AMD
֏38.1498624
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से MAD
.د.م0.8995584
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से MXN
$1.8640128
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से SAR
ريال0.3744
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से PLN
0.364416
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से RON
лв0.4333056
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से SEK
kr0.9444864
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से BGN
лв0.1667328
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से HUF
Ft33.935616
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से CZK
2.0956416
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से KWD
د.ك0.0304512
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से ILS
0.3324672
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से AOA
Kz91.0111488
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से BHD
.د.ب0.03763968
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से BMD
$0.09984
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से DKK
kr0.6379776
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से HNL
L2.6118144
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से MUR
4.5846528
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से NAD
$1.7631744
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से NOK
kr1.003392
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से NZD
$0.1687296
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से PAB
B/.0.09984
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से PGK
K0.4223232
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से QAR
ر.ق0.364416
1 CryptoCurrency Moons(MOON) से RSD
дин.10.0169472

CryptoCurrency Moons संसाधन

CryptoCurrency Moons को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक CryptoCurrency Moons वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न CryptoCurrency Moons

आज CryptoCurrency Moons (MOON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MOON प्राइस 0.09984 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MOON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MOON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.09984 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CryptoCurrency Moons का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MOON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.66M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MOON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MOON की मार्केट में उपलब्ध राशि 106.78M USD है.
MOON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MOON ने 0.7163486957276903 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MOON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MOON ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MOON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MOON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.21K USD है.
क्या MOON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MOON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MOON का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:11:20 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

