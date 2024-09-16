Moodeng on Eth (MOODENGETH) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00002371
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002505
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.00002371
$ 0.00002505
$ 0.00043553197561278
$ 0.000000058464497807
+1.33%
+1.12%
-4.52%
-4.52%
Moodeng on Eth (MOODENGETH) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0000243 है. पिछले 24 घंटों में, MOODENGETH ने $ 0.00002371 के कम और $ 0.00002505 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOODENGETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00043553197561278 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000058464497807 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOODENGETH में +1.33%, 24 घंटों में +1.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) मार्केट की जानकारी
No.1158
$ 9.93M
$ 60.18K
$ 10.22M
408.51B
420,690,000,000
414,508,097,037
97.10%
2024-09-16 00:00:00
ETH
Moodeng on Eth का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.93M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.18K है. MOODENGETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 408.51B है, कुल आपूर्ति 414508097037 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.22M है.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Moodeng on Eth के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0000002691
+1.12%
30 दिन
$ -0.00000145
-5.64%
60 दिन
$ -0.00000202
-7.68%
90 दिन
$ -0.00000512
-17.41%
Moodeng on Eth के मूल्य में आज आया अंतर
आज MOODENGETH में $ +0.0000002691 (+1.12%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Moodeng on Eth के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00000145 (-5.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Moodeng on Eth के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MOODENGETH में $ -0.00000202 (-7.68%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Moodeng on Eth के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00000512 (-17.41%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.
Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - MOODENGETH की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Moodeng on Eth के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Moodeng on Eth खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Moodeng on Eth प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Moodeng on Eth (MOODENGETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Moodeng on Eth (MOODENGETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Moodeng on Eth के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOODENGETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Moodeng on Eth (MOODENGETH) कैसे खरीदें
क्या आपको Moodeng on Eth कैसे खरीदें जानना है?
