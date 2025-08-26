MONKY की अधिक जानकारी

Wise Monkey लोगो

Wise Monkey मूल्य(MONKY)

1 MONKY से USD लाइव प्राइस:

$0.0000007584
$0.0000007584$0.0000007584
+0.17%1D
USD
Wise Monkey (MONKY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:46:10 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000000743
$ 0.000000743$ 0.000000743
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000007762
$ 0.0000007762$ 0.0000007762
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000000743
$ 0.000000743$ 0.000000743

$ 0.0000007762
$ 0.0000007762$ 0.0000007762

$ 0.000032813184752496
$ 0.000032813184752496$ 0.000032813184752496

$ 0.000000636854049651
$ 0.000000636854049651$ 0.000000636854049651

0.00%

+0.17%

-5.11%

-5.11%

Wise Monkey (MONKY) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0000007584 है. पिछले 24 घंटों में, MONKY ने $ 0.000000743 के कम और $ 0.0000007762 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000032813184752496 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000636854049651 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONKY में 0.00%, 24 घंटों में +0.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wise Monkey (MONKY) मार्केट की जानकारी

No.1341

$ 6.45M
$ 6.45M$ 6.45M

$ 52.90K
$ 52.90K$ 52.90K

$ 7.58M
$ 7.58M$ 7.58M

8.50T
8.50T 8.50T

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

8,500,000,000,000
8,500,000,000,000 8,500,000,000,000

85.00%

BSC

Wise Monkey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.45M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.90K है. MONKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.50T है, कुल आपूर्ति 8500000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.58M है.

Wise Monkey (MONKY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Wise Monkey के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000000001287+0.17%
30 दिन$ -0.0000001078-12.45%
60 दिन$ +0.0000000595+8.51%
90 दिन$ -0.0000001038-12.04%
Wise Monkey के मूल्य में आज आया अंतर

आज MONKY में $ +0.000000001287 (+0.17%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Wise Monkey के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000001078 (-12.45%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Wise Monkey के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MONKY में $ +0.0000000595 (+8.51%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Wise Monkey के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000001038 (-12.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Wise Monkey (MONKY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Wise Monkey प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Wise Monkey (MONKY) क्या है

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Wise Monkey निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MONKY की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Wise Monkey के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Wise Monkey खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Wise Monkey प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wise Monkey (MONKY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wise Monkey (MONKY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wise Monkey के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wise Monkey प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Wise Monkey (MONKY) टोकन का अर्थशास्त्र

Wise Monkey (MONKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Wise Monkey (MONKY) कैसे खरीदें

क्या आपको Wise Monkey कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Wise Monkey खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MONKY लोकल करेंसी में

1 Wise Monkey(MONKY) से VND
0.019957296
1 Wise Monkey(MONKY) से AUD
A$0.000001152768
1 Wise Monkey(MONKY) से GBP
0.000000561216
1 Wise Monkey(MONKY) से EUR
0.00000064464
1 Wise Monkey(MONKY) से USD
$0.0000007584
1 Wise Monkey(MONKY) से MYR
RM0.000003192864
1 Wise Monkey(MONKY) से TRY
0.000031200576
1 Wise Monkey(MONKY) से JPY
¥0.0001107264
1 Wise Monkey(MONKY) से ARS
ARS$0.001011197472
1 Wise Monkey(MONKY) से RUB
0.0000610512
1 Wise Monkey(MONKY) से INR
0.000066564768
1 Wise Monkey(MONKY) से IDR
Rp0.012432784896
1 Wise Monkey(MONKY) से KRW
0.001053326592
1 Wise Monkey(MONKY) से PHP
0.00004326672
1 Wise Monkey(MONKY) से EGP
￡E.0.000036774816
1 Wise Monkey(MONKY) से BRL
R$0.000004102944
1 Wise Monkey(MONKY) से CAD
C$0.000001039008
1 Wise Monkey(MONKY) से BDT
0.000092191104
1 Wise Monkey(MONKY) से NGN
0.001164970656
1 Wise Monkey(MONKY) से COP
$0.0030580584
1 Wise Monkey(MONKY) से ZAR
R.0.000013438848
1 Wise Monkey(MONKY) से UAH
0.000031253664
1 Wise Monkey(MONKY) से VES
Bs0.0001092096
1 Wise Monkey(MONKY) से CLP
$0.0007341312
1 Wise Monkey(MONKY) से PKR
Rs0.000214960896
1 Wise Monkey(MONKY) से KZT
0.000407518656
1 Wise Monkey(MONKY) से THB
฿0.00002453424
1 Wise Monkey(MONKY) से TWD
NT$0.000023153952
1 Wise Monkey(MONKY) से AED
د.إ0.000002783328
1 Wise Monkey(MONKY) से CHF
Fr0.00000060672
1 Wise Monkey(MONKY) से HKD
HK$0.000005907936
1 Wise Monkey(MONKY) से AMD
֏0.000289792224
1 Wise Monkey(MONKY) से MAD
.د.م0.000006833184
1 Wise Monkey(MONKY) से MXN
$0.000014159328
1 Wise Monkey(MONKY) से SAR
ريال0.000002844
1 Wise Monkey(MONKY) से PLN
0.00000276816
1 Wise Monkey(MONKY) से RON
лв0.000003291456
1 Wise Monkey(MONKY) से SEK
kr0.000007197216
1 Wise Monkey(MONKY) से BGN
лв0.000001266528
1 Wise Monkey(MONKY) से HUF
Ft0.000257954592
1 Wise Monkey(MONKY) से CZK
0.000015949152
1 Wise Monkey(MONKY) से KWD
د.ك0.000000231312
1 Wise Monkey(MONKY) से ILS
0.000002517888
1 Wise Monkey(MONKY) से AOA
Kz0.000691334688
1 Wise Monkey(MONKY) से BHD
.د.ب0.0000002851584
1 Wise Monkey(MONKY) से BMD
$0.0000007584
1 Wise Monkey(MONKY) से DKK
kr0.00000485376
1 Wise Monkey(MONKY) से HNL
L0.000019839744
1 Wise Monkey(MONKY) से MUR
0.000034916736
1 Wise Monkey(MONKY) से NAD
$0.000013393344
1 Wise Monkey(MONKY) से NOK
kr0.000007637088
1 Wise Monkey(MONKY) से NZD
$0.000001281696
1 Wise Monkey(MONKY) से PAB
B/.0.0000007584
1 Wise Monkey(MONKY) से PGK
K0.000003208032
1 Wise Monkey(MONKY) से QAR
ر.ق0.00000276816
1 Wise Monkey(MONKY) से RSD
дин.0.000076196448

Wise Monkey संसाधन

Wise Monkey को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Wise Monkey वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wise Monkey

आज Wise Monkey (MONKY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MONKY प्राइस 0.0000007584 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MONKY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MONKY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000007584 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wise Monkey का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MONKY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.45M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MONKY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MONKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.50T USD है.
MONKY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MONKY ने 0.000032813184752496 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MONKY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MONKY ने 0.000000636854049651 USD की ATL प्राइस देखी.
MONKY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MONKY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.90K USD है.
क्या MONKY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MONKY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MONKY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:46:10 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

MONKY-से-USD कैलकुलेटर

राशि

MONKY
MONKY
USD
USD

1 MONKY = 0.000000 USD

MONKY ट्रेड करें

MONKYUSDT
$0.0000007584
$0.0000007584$0.0000007584
+0.19%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस