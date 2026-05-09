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monke का आज का लाइव मूल्य 0.00019302 USD है.MONKE का मार्केट कैप 192,943 USD है. भारत में MONKE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!monke का आज का लाइव मूल्य 0.00019302 USD है.MONKE का मार्केट कैप 192,943 USD है. भारत में MONKE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

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monke (MONKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-05-09 09:17:17 (UTC+8)

monke का आज का मूल्य

आज monke (MONKE) का लाइव मूल्य $ 0.00019302 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.27% का बदलाव आया है. मौजूदा MONKE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00019302 प्रति MONKE है.

$ 192,943 के मार्केट कैप के अनुसार monke करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.62M MONKE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MONKE की ट्रेडिंग $ 0.00017077 (निम्न) और $ 0.00019598 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00781846 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00008767 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MONKE में पिछले एक घंटे में -0.74% और पिछले 7 दिनों में +28.72% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.48K तक पहुँच गया.

monke (MONKE) मार्केट की जानकारी

$ 192.94K
$ 192.94K$ 192.94K

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

$ 192.94K
$ 192.94K$ 192.94K

999.62M
999.62M 999.62M

999,615,522.947986
999,615,522.947986 999,615,522.947986

monke का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 192.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.48K है. MONKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.62M है, कुल आपूर्ति 999615522.947986 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 192.94K है.

monke की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00017077
$ 0.00017077$ 0.00017077
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00019598
$ 0.00019598$ 0.00019598
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00017077
$ 0.00017077$ 0.00017077

$ 0.00019598
$ 0.00019598$ 0.00019598

$ 0.00781846
$ 0.00781846$ 0.00781846

$ 0.00008767
$ 0.00008767$ 0.00008767

-0.74%

+1.27%

+28.72%

+28.72%

monke (MONKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, monke का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, monke का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000861194 था.
पिछले 60 दिनों में, monke का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000973952 था.
पिछले 90 दिनों में, monke का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00007867138148104039 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.27%
30 दिन$ +0.0000861194+44.62%
60 दिन$ +0.0000973952+50.46%
90 दिन$ +0.00007867138148104039+68.80%

monke के लिए प्राइस पूर्वानुमान

monke (MONKE) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में MONKE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
monke (MONKE) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, monke के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
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monke का परिचय

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monke (MONKE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

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