MongCoin (MONG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000000003894 है. पिछले 24 घंटों में, MONG ने $ 0.000000003875 के कम और $ 0.000000004083 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000000354717971428 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000000014558853 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONG में +0.05%, 24 घंटों में -0.99%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MongCoin (MONG) मार्केट की जानकारी
MongCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.26M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.66K है. MONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 581.20T है, कुल आपूर्ति 690000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.69M है.
MongCoin (MONG) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MongCoin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00000000003894
-0.99%
30 दिन
$ -0.000000000292
-6.98%
60 दिन
$ +0.000000001261
+47.89%
90 दिन
$ +0.000000000178
+4.79%
MongCoin के मूल्य में आज आया अंतर
आज MONG में $ -0.00000000003894 (-0.99%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
MongCoin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000000292 (-6.98%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
MongCoin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MONG में $ +0.000000001261 (+47.89%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
MongCoin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000000000178 (+4.79%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.
MongCoin प्राइस का अनुमान (USD)
MongCoin (MONG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
