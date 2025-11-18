Minutes Networ मूल्य(MNTX)
आज Minutes Networ (MNTX) का लाइव मूल्य $ 0.1127 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.35% का बदलाव आया है. मौजूदा MNTX से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.1127 प्रति MNTX है.
$ 8.75M के मार्केट कैप के अनुसार Minutes Networ करेंसी की रैंक #1088 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 77.67M MNTX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MNTX की ट्रेडिंग $ 0.1123 (निम्न) और $ 0.1399 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.5035847309180984 और सबसे निम्न स्तर $ 0.10888817662011918 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MNTX में पिछले एक घंटे में -3.52% और पिछले 7 दिनों में -12.64% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.71K तक पहुँच गया.
Minutes Networ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.71K है. MNTX की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.67M है, कुल आपूर्ति 79867450.02592564 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 56.35M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Minutes Networ के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000393
|+0.35%
|30 दिन
|$ -0.0581
|-34.02%
|60 दिन
|$ -0.108
|-48.94%
|90 दिन
|$ -0.2263
|-66.76%
आज MNTX में $ +0.000393 (+0.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0581 (-34.02%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MNTX में $ -0.108 (-48.94%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.2263 (-66.76%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Minutes Networ (MNTX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Minutes Networ प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Minutes Networ के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.
Minutes Networ को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
