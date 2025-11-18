Marinade Finance मूल्य(MNDE)
आज Marinade Finance (MNDE) का लाइव मूल्य $ 0.07373 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.21% का बदलाव आया है. मौजूदा MNDE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.07373 प्रति MNDE है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार Marinade Finance करेंसी की रैंक #3696 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 MNDE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MNDE की ट्रेडिंग $ 0.0661 (निम्न) और $ 0.075 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.6674570026607753 और सबसे निम्न स्तर $ 0.028223705314342616 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MNDE में पिछले एक घंटे में -0.50% और पिछले 7 दिनों में -17.78% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.37K तक पहुँच गया.
Marinade Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.37K है. MNDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 700000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.61M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Marinade Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
आज MNDE में $ +0.0022934 (+3.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.03767 (-33.82%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MNDE में $ -0.08417 (-53.31%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01627 (-18.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Marinade Finance (MNDE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Marinade Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Marinade Finance के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Marinade Finance के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर MNDE की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Marinade Finance खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Marinade Finance (MNDE) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
Marinade Finance का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर Marinade Finance (MNDE) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.
Marinade Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
लीवरेज के साथ MNDE पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर MNDE USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Marinade Finance का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
