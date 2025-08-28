MMOSH की अधिक जानकारी

MMOSH Pit Protocol लोगो

MMOSH Pit Protocol मूल्य(MMOSH)

1 MMOSH से USD लाइव प्राइस:

$0.0000394
$0.0000394$0.0000394
+109.57%1D
USD
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:02:43 (UTC+8)

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000153
$ 0.0000153$ 0.0000153
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000669
$ 0.0000669$ 0.0000669
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000153
$ 0.0000153$ 0.0000153

$ 0.0000669
$ 0.0000669$ 0.0000669

--
----

--
----

0.00%

+109.57%

+97.00%

+97.00%

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0000394 है. पिछले 24 घंटों में, MMOSH ने $ 0.0000153 के कम और $ 0.0000669 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MMOSH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MMOSH में 0.00%, 24 घंटों में +109.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +97.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 2.38K
$ 2.38K$ 2.38K

$ 394.00K
$ 394.00K$ 394.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

MMOSH Pit Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.38K है. MMOSH की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 394.00K है.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MMOSH Pit Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000206+109.57%
30 दिन$ +0.0000268+212.69%
60 दिन$ +0.0000251+175.52%
90 दिन$ -0.0001357-77.50%
MMOSH Pit Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज MMOSH में $ +0.0000206 (+109.57%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MMOSH Pit Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000268 (+212.69%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MMOSH Pit Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MMOSH में $ +0.0000251 (+175.52%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MMOSH Pit Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0001357 (-77.50%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MMOSH Pit Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) क्या है

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.

MMOSH Pit Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MMOSH Pit Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MMOSH की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MMOSH Pit Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MMOSH Pit Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MMOSH Pit Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MMOSH Pit Protocol (MMOSH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MMOSH Pit Protocol (MMOSH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MMOSH Pit Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MMOSH Pit Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) टोकन का अर्थशास्त्र

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MMOSH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) कैसे खरीदें

क्या आपको MMOSH Pit Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MMOSH Pit Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MMOSH लोकल करेंसी में

1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से VND
1.036811
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से AUD
A$0.000060282
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से GBP
0.000029156
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से EUR
0.00003349
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से USD
$0.0000394
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से MYR
RM0.000166268
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से TRY
0.001620916
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से JPY
¥0.0057918
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से ARS
ARS$0.052533202
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से RUB
0.0031717
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से INR
0.003462866
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से IDR
Rp0.645901536
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से KRW
0.054721872
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से PHP
0.002252104
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से EGP
￡E.0.001910506
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से BRL
R$0.000213154
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से CAD
C$0.000053978
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से BDT
0.004789464
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से NGN
0.060521946
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से COP
$0.15887065
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से ZAR
R.0.000698168
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से UAH
0.001623674
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से VES
Bs0.0056736
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से CLP
$0.0381392
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से PKR
Rs0.011167536
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से KZT
0.021171196
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से THB
฿0.001274984
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से TWD
NT$0.001202488
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से AED
د.إ0.000144598
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से CHF
Fr0.00003152
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से HKD
HK$0.000306926
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से AMD
֏0.015055134
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से MAD
.د.م0.000354994
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से MXN
$0.000735598
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से SAR
ريال0.00014775
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से PLN
0.00014381
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से RON
лв0.000170996
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से SEK
kr0.000373906
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से BGN
лв0.000065798
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से HUF
Ft0.013401122
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से CZK
0.000828582
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से KWD
د.ك0.000012017
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से ILS
0.000130808
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से AOA
Kz0.035915858
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से BHD
.د.ب0.0000148538
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से BMD
$0.0000394
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से DKK
kr0.00025216
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से HNL
L0.001030704
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से MUR
0.001809248
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से NAD
$0.000695804
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से NOK
kr0.000397152
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से NZD
$0.000066586
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से PAB
B/.0.0000394
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से PGK
K0.000166662
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से QAR
ر.ق0.00014381
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) से RSD
дин.0.003958124

MMOSH Pit Protocol संसाधन

MMOSH Pit Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक MMOSH Pit Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MMOSH Pit Protocol

आज MMOSH Pit Protocol (MMOSH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MMOSH प्राइस 0.0000394 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MMOSH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MMOSH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000394 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MMOSH Pit Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MMOSH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MMOSH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MMOSH की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
MMOSH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MMOSH ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
MMOSH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MMOSH ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
MMOSH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MMOSH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.38K USD है.
क्या MMOSH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MMOSH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MMOSH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:02:43 (UTC+8)

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

