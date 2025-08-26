MIR की अधिक जानकारी

Mirror Protocol लोगो

Mirror Protocol मूल्य(MIR)

1 MIR से USD लाइव प्राइस:

Mirror Protocol (MIR) मूल्य का लाइव चार्ट
Mirror Protocol (MIR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.25%

-0.54%

+67.72%

+67.72%

Mirror Protocol (MIR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01954 है. पिछले 24 घंटों में, MIR ने $ 0.01287 के कम और $ 0.02211 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MIR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 12.86445843 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MIR में +0.25%, 24 घंटों में -0.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +67.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mirror Protocol (MIR) मार्केट की जानकारी

No.1976

ETH

Mirror Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.57K है. MIR की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.74M है, कुल आपूर्ति 370575000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.24M है.

Mirror Protocol (MIR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Mirror Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001087-0.54%
30 दिन$ +0.00674+52.65%
60 दिन$ +0.00666+51.70%
90 दिन$ +0.00722+58.60%
Mirror Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज MIR में $ -0.0001087 (-0.54%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Mirror Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00674 (+52.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Mirror Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MIR में $ +0.00666 (+51.70%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Mirror Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00722 (+58.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Mirror Protocol (MIR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Mirror Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Mirror Protocol (MIR) क्या है

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Mirror Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MIR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Mirror Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Mirror Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Mirror Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mirror Protocol (MIR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mirror Protocol (MIR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mirror Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mirror Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Mirror Protocol (MIR) टोकन का अर्थशास्त्र

Mirror Protocol (MIR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MIR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Mirror Protocol (MIR) कैसे खरीदें

क्या आपको Mirror Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Mirror Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MIR लोकल करेंसी में

Mirror Protocol संसाधन

Mirror Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Mirror Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Mirror Protocol

आज Mirror Protocol (MIR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MIR प्राइस 0.01954 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MIR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MIR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01954 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mirror Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MIR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.52M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MIR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MIR की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.74M USD है.
MIR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MIR ने 12.86445843 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MIR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MIR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MIR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MIR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.57K USD है.
क्या MIR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MIR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MIR का प्राइस का अनुमान देखें.
