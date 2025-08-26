MINX की अधिक जानकारी

MINX TOKEN लोगो

MINX TOKEN मूल्य(MINX)

1 MINX से USD लाइव प्राइस:

$0.0586
$0.0586$0.0586
-0.99%1D
USD
MINX TOKEN (MINX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:53:52 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.05853
$ 0.05853$ 0.05853
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.05958
$ 0.05958$ 0.05958
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.05853
$ 0.05853$ 0.05853

$ 0.05958
$ 0.05958$ 0.05958

--
----

--
----

-1.10%

-0.99%

-1.12%

-1.12%

MINX TOKEN (MINX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0586 है. पिछले 24 घंटों में, MINX ने $ 0.05853 के कम और $ 0.05958 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MINX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MINX में -1.10%, 24 घंटों में -0.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MINX TOKEN (MINX) मार्केट की जानकारी

$ 138.82K
$ 138.82K$ 138.82K

$ 116.21K
$ 116.21K$ 116.21K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

2.37M
2.37M 2.37M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

MATIC

MINX TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 138.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 116.21K है. MINX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.37M है, कुल आपूर्ति 35000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.05M है.

MINX TOKEN (MINX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MINX TOKEN के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0005859-0.99%
30 दिन$ -0.01109-15.92%
60 दिन$ -0.00866-12.88%
90 दिन$ -0.02087-26.27%
MINX TOKEN के मूल्य में आज आया अंतर

आज MINX में $ -0.0005859 (-0.99%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MINX TOKEN के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01109 (-15.92%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MINX TOKEN के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MINX में $ -0.00866 (-12.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MINX TOKEN के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02087 (-26.27%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MINX TOKEN (MINX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MINX TOKEN प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MINX TOKEN (MINX) क्या है

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MINX TOKEN निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MINX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MINX TOKEN के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MINX TOKEN खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MINX TOKEN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MINX TOKEN (MINX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MINX TOKEN (MINX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MINX TOKEN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MINX TOKEN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MINX TOKEN (MINX) टोकन का अर्थशास्त्र

MINX TOKEN (MINX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MINX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MINX TOKEN (MINX) कैसे खरीदें

क्या आपको MINX TOKEN कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MINX TOKEN खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MINX लोकल करेंसी में

1 MINX TOKEN(MINX) से VND
1,542.059
1 MINX TOKEN(MINX) से AUD
A$0.089072
1 MINX TOKEN(MINX) से GBP
0.043364
1 MINX TOKEN(MINX) से EUR
0.04981
1 MINX TOKEN(MINX) से USD
$0.0586
1 MINX TOKEN(MINX) से MYR
RM0.246706
1 MINX TOKEN(MINX) से TRY
2.410804
1 MINX TOKEN(MINX) से JPY
¥8.5556
1 MINX TOKEN(MINX) से ARS
ARS$78.133138
1 MINX TOKEN(MINX) से RUB
4.7173
1 MINX TOKEN(MINX) से INR
5.145666
1 MINX TOKEN(MINX) से IDR
Rp960.655584
1 MINX TOKEN(MINX) से KRW
81.388368
1 MINX TOKEN(MINX) से PHP
3.34313
1 MINX TOKEN(MINX) से EGP
￡E.2.841514
1 MINX TOKEN(MINX) से BRL
R$0.317026
1 MINX TOKEN(MINX) से CAD
C$0.080282
1 MINX TOKEN(MINX) से BDT
7.123416
1 MINX TOKEN(MINX) से NGN
90.014874
1 MINX TOKEN(MINX) से COP
$236.28985
1 MINX TOKEN(MINX) से ZAR
R.1.038392
1 MINX TOKEN(MINX) से UAH
2.414906
1 MINX TOKEN(MINX) से VES
Bs8.4384
1 MINX TOKEN(MINX) से CLP
$56.7248
1 MINX TOKEN(MINX) से PKR
Rs16.609584
1 MINX TOKEN(MINX) से KZT
31.488124
1 MINX TOKEN(MINX) से THB
฿1.896296
1 MINX TOKEN(MINX) से TWD
NT$1.789644
1 MINX TOKEN(MINX) से AED
د.إ0.215062
1 MINX TOKEN(MINX) से CHF
Fr0.04688
1 MINX TOKEN(MINX) से HKD
HK$0.456494
1 MINX TOKEN(MINX) से AMD
֏22.391646
1 MINX TOKEN(MINX) से MAD
.د.م0.527986
1 MINX TOKEN(MINX) से MXN
$1.093476
1 MINX TOKEN(MINX) से SAR
ريال0.21975
1 MINX TOKEN(MINX) से PLN
0.21389
1 MINX TOKEN(MINX) से RON
лв0.254324
1 MINX TOKEN(MINX) से SEK
kr0.556114
1 MINX TOKEN(MINX) से BGN
лв0.097862
1 MINX TOKEN(MINX) से HUF
Ft19.931618
1 MINX TOKEN(MINX) से CZK
1.232358
1 MINX TOKEN(MINX) से KWD
د.ك0.017873
1 MINX TOKEN(MINX) से ILS
0.195138
1 MINX TOKEN(MINX) से AOA
Kz53.418002
1 MINX TOKEN(MINX) से BHD
.د.ب0.0220922
1 MINX TOKEN(MINX) से BMD
$0.0586
1 MINX TOKEN(MINX) से DKK
kr0.374454
1 MINX TOKEN(MINX) से HNL
L1.532976
1 MINX TOKEN(MINX) से MUR
2.690912
1 MINX TOKEN(MINX) से NAD
$1.034876
1 MINX TOKEN(MINX) से NOK
kr0.590688
1 MINX TOKEN(MINX) से NZD
$0.099034
1 MINX TOKEN(MINX) से PAB
B/.0.0586
1 MINX TOKEN(MINX) से PGK
K0.247878
1 MINX TOKEN(MINX) से QAR
ر.ق0.21389
1 MINX TOKEN(MINX) से RSD
дин.5.884612

MINX TOKEN संसाधन

MINX TOKEN को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक MINX TOKEN वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MINX TOKEN

आज MINX TOKEN (MINX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MINX प्राइस 0.0586 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MINX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MINX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0586 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MINX TOKEN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MINX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 138.82K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MINX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MINX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.37M USD है.
MINX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MINX ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
MINX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MINX ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
MINX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MINX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 116.21K USD है.
क्या MINX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MINX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MINX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:53:52 (UTC+8)

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

MINX-से-USD कैलकुलेटर

राशि

MINX
MINX
USD
USD

1 MINX = 0.0586 USD

MINX ट्रेड करें

MINXUSDT
$0.0586
$0.0586$0.0586
-0.99%

