michi लोगो

michi मूल्य(MICHI)

1 MICHI से USD लाइव प्राइस:

$0.02346
$0.02346$0.02346
-5.40%1D
USD
michi (MICHI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:01:55 (UTC+8)

michi (MICHI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0234
$ 0.0234$ 0.0234
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02605
$ 0.02605$ 0.02605
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0234
$ 0.0234$ 0.0234

$ 0.02605
$ 0.02605$ 0.02605

$ 0.5957162408774378
$ 0.5957162408774378$ 0.5957162408774378

$ 0.013360121186561689
$ 0.013360121186561689$ 0.013360121186561689

-3.98%

-5.40%

-4.09%

-4.09%

michi (MICHI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02346 है. पिछले 24 घंटों में, MICHI ने $ 0.0234 के कम और $ 0.02605 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MICHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.5957162408774378 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.013360121186561689 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MICHI में -3.98%, 24 घंटों में -5.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

michi (MICHI) मार्केट की जानकारी

No.1045

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

$ 31.46K
$ 31.46K$ 31.46K

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

555.76M
555.76M 555.76M

555,761,786.932583
555,761,786.932583 555,761,786.932583

SOL

michi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 31.46K है. MICHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 555.76M है, कुल आपूर्ति 555761786.932583 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.04M है.

michi (MICHI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में michi के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0013392-5.40%
30 दिन$ -0.003-11.34%
60 दिन$ -0.00489-17.25%
90 दिन$ -0.01364-36.77%
michi के मूल्य में आज आया अंतर

आज MICHI में $ -0.0013392 (-5.40%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

michi के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.003 (-11.34%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

michi के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MICHI में $ -0.00489 (-17.25%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

michi के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01364 (-36.77%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

michi (MICHI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब michi प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

michi (MICHI) क्या है

A cat that stands on two feet, making it infinitely memeable.

michi MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके michi निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MICHI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- michi के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर michi खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

michi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में michi (MICHI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके michi (MICHI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? michi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब michi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

michi (MICHI) टोकन का अर्थशास्त्र

michi (MICHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MICHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

michi (MICHI) कैसे खरीदें

क्या आपको michi कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से michi खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MICHI लोकल करेंसी में

1 michi(MICHI) से VND
617.3499
1 michi(MICHI) से AUD
A$0.0358938
1 michi(MICHI) से GBP
0.0173604
1 michi(MICHI) से EUR
0.019941
1 michi(MICHI) से USD
$0.02346
1 michi(MICHI) से MYR
RM0.0990012
1 michi(MICHI) से TRY
0.9651444
1 michi(MICHI) से JPY
¥3.44862
1 michi(MICHI) से ARS
ARS$31.2799218
1 michi(MICHI) से RUB
1.88853
1 michi(MICHI) से INR
2.0618994
1 michi(MICHI) से IDR
Rp384.5901024
1 michi(MICHI) से KRW
32.5831248
1 michi(MICHI) से PHP
1.3409736
1 michi(MICHI) से EGP
￡E.1.1375754
1 michi(MICHI) से BRL
R$0.1269186
1 michi(MICHI) से CAD
C$0.0321402
1 michi(MICHI) से BDT
2.8517976
1 michi(MICHI) से NGN
36.0366714
1 michi(MICHI) से COP
$94.596585
1 michi(MICHI) से ZAR
R.0.4157112
1 michi(MICHI) से UAH
0.9667866
1 michi(MICHI) से VES
Bs3.37824
1 michi(MICHI) से CLP
$22.70928
1 michi(MICHI) से PKR
Rs6.6495024
1 michi(MICHI) से KZT
12.6059964
1 michi(MICHI) से THB
฿0.7591656
1 michi(MICHI) से TWD
NT$0.7159992
1 michi(MICHI) से AED
د.إ0.0860982
1 michi(MICHI) से CHF
Fr0.018768
1 michi(MICHI) से HKD
HK$0.1827534
1 michi(MICHI) से AMD
֏8.9643006
1 michi(MICHI) से MAD
.د.م0.2113746
1 michi(MICHI) से MXN
$0.4379982
1 michi(MICHI) से SAR
ريال0.087975
1 michi(MICHI) से PLN
0.085629
1 michi(MICHI) से RON
лв0.1018164
1 michi(MICHI) से SEK
kr0.2226354
1 michi(MICHI) से BGN
лв0.0391782
1 michi(MICHI) से HUF
Ft7.9794498
1 michi(MICHI) से CZK
0.4933638
1 michi(MICHI) से KWD
د.ك0.0071553
1 michi(MICHI) से ILS
0.0778872
1 michi(MICHI) से AOA
Kz21.3854322
1 michi(MICHI) से BHD
.د.ب0.00884442
1 michi(MICHI) से BMD
$0.02346
1 michi(MICHI) से DKK
kr0.150144
1 michi(MICHI) से HNL
L0.6137136
1 michi(MICHI) से MUR
1.0772832
1 michi(MICHI) से NAD
$0.4143036
1 michi(MICHI) से NOK
kr0.2364768
1 michi(MICHI) से NZD
$0.0396474
1 michi(MICHI) से PAB
B/.0.02346
1 michi(MICHI) से PGK
K0.0992358
1 michi(MICHI) से QAR
ر.ق0.085629
1 michi(MICHI) से RSD
дин.2.3567916

michi संसाधन

michi को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक michi वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न michi

आज michi (MICHI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MICHI प्राइस 0.02346 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MICHI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MICHI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02346 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
michi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MICHI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.04M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MICHI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MICHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 555.76M USD है.
MICHI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MICHI ने 0.5957162408774378 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MICHI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MICHI ने 0.013360121186561689 USD की ATL प्राइस देखी.
MICHI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MICHI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 31.46K USD है.
क्या MICHI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MICHI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MICHI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:01:55 (UTC+8)

michi (MICHI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

