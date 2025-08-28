MG8 की अधिक जानकारी

Megalink लोगो

Megalink मूल्य(MG8)

1 MG8 से USD लाइव प्राइस:

$0.000777
$0.000777$0.000777
-10.99%1D
USD
Megalink (MG8) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:01:40 (UTC+8)

Megalink (MG8) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000724
$ 0.000724$ 0.000724
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000963
$ 0.000963$ 0.000963
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000724
$ 0.000724$ 0.000724

$ 0.000963
$ 0.000963$ 0.000963

$ 0.07195836094905811
$ 0.07195836094905811$ 0.07195836094905811

$ 0.000463361383051603
$ 0.000463361383051603$ 0.000463361383051603

+1.98%

-10.99%

-10.14%

-10.14%

Megalink (MG8) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000771 है. पिछले 24 घंटों में, MG8 ने $ 0.000724 के कम और $ 0.000963 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MG8 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07195836094905811 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000463361383051603 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MG8 में +1.98%, 24 घंटों में -10.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Megalink (MG8) मार्केट की जानकारी

No.3694

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 295.78K
$ 295.78K$ 295.78K

$ 771.00K
$ 771.00K$ 771.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Megalink का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 295.78K है. MG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 771.00K है.

Megalink (MG8) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Megalink के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00009594-10.99%
30 दिन$ +0.00023+42.51%
60 दिन$ -0.000355-31.53%
90 दिन$ -0.00934-92.38%
Megalink के मूल्य में आज आया अंतर

आज MG8 में $ -0.00009594 (-10.99%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Megalink के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00023 (+42.51%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Megalink के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MG8 में $ -0.000355 (-31.53%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Megalink के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00934 (-92.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Megalink (MG8) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Megalink प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Megalink (MG8) क्या है

Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

Megalink MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Megalink निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MG8 की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Megalink के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Megalink खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Megalink प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Megalink (MG8) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Megalink (MG8) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Megalink के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Megalink प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Megalink (MG8) टोकन का अर्थशास्त्र

Megalink (MG8) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MG8 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Megalink (MG8) कैसे खरीदें

क्या आपको Megalink कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Megalink खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MG8 लोकल करेंसी में

1 Megalink(MG8) से VND
20.288865
1 Megalink(MG8) से AUD
A$0.00117963
1 Megalink(MG8) से GBP
0.00057054
1 Megalink(MG8) से EUR
0.00065535
1 Megalink(MG8) से USD
$0.000771
1 Megalink(MG8) से MYR
RM0.00325362
1 Megalink(MG8) से TRY
0.03171894
1 Megalink(MG8) से JPY
¥0.113337
1 Megalink(MG8) से ARS
ARS$1.02799743
1 Megalink(MG8) से RUB
0.0620655
1 Megalink(MG8) से INR
0.06776319
1 Megalink(MG8) से IDR
Rp12.63934224
1 Megalink(MG8) से KRW
1.07082648
1 Megalink(MG8) से PHP
0.04407036
1 Megalink(MG8) से EGP
￡E.0.03738579
1 Megalink(MG8) से BRL
R$0.00417111
1 Megalink(MG8) से CAD
C$0.00105627
1 Megalink(MG8) से BDT
0.09372276
1 Megalink(MG8) से NGN
1.18432539
1 Megalink(MG8) से COP
$3.10886475
1 Megalink(MG8) से ZAR
R.0.01366212
1 Megalink(MG8) से UAH
0.03177291
1 Megalink(MG8) से VES
Bs0.111024
1 Megalink(MG8) से CLP
$0.746328
1 Megalink(MG8) से PKR
Rs0.21853224
1 Megalink(MG8) से KZT
0.41428914
1 Megalink(MG8) से THB
฿0.02494956
1 Megalink(MG8) से TWD
NT$0.02353092
1 Megalink(MG8) से AED
د.إ0.00282957
1 Megalink(MG8) से CHF
Fr0.0006168
1 Megalink(MG8) से HKD
HK$0.00600609
1 Megalink(MG8) से AMD
֏0.29460681
1 Megalink(MG8) से MAD
.د.م0.00694671
1 Megalink(MG8) से MXN
$0.01439457
1 Megalink(MG8) से SAR
ريال0.00289125
1 Megalink(MG8) से PLN
0.00281415
1 Megalink(MG8) से RON
лв0.00334614
1 Megalink(MG8) से SEK
kr0.00731679
1 Megalink(MG8) से BGN
лв0.00128757
1 Megalink(MG8) से HUF
Ft0.26224023
1 Megalink(MG8) से CZK
0.01621413
1 Megalink(MG8) से KWD
د.ك0.000235155
1 Megalink(MG8) से ILS
0.00255972
1 Megalink(MG8) से AOA
Kz0.70282047
1 Megalink(MG8) से BHD
.د.ب0.000290667
1 Megalink(MG8) से BMD
$0.000771
1 Megalink(MG8) से DKK
kr0.0049344
1 Megalink(MG8) से HNL
L0.02016936
1 Megalink(MG8) से MUR
0.03540432
1 Megalink(MG8) से NAD
$0.01361586
1 Megalink(MG8) से NOK
kr0.00777168
1 Megalink(MG8) से NZD
$0.00130299
1 Megalink(MG8) से PAB
B/.0.000771
1 Megalink(MG8) से PGK
K0.00326133
1 Megalink(MG8) से QAR
ر.ق0.00281415
1 Megalink(MG8) से RSD
дин.0.07745466

Megalink संसाधन

Megalink को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Megalink वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Megalink

आज Megalink (MG8) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MG8 प्राइस 0.000771 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MG8 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MG8 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000771 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Megalink का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MG8 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
MG8 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MG8 ने 0.07195836094905811 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MG8 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MG8 ने 0.000463361383051603 USD की ATL प्राइस देखी.
MG8 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MG8 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 295.78K USD है.
क्या MG8 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MG8 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MG8 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:01:40 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

