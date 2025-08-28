Megalink (MG8) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000771 है. पिछले 24 घंटों में, MG8 ने $ 0.000724 के कम और $ 0.000963 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MG8 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07195836094905811 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000463361383051603 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MG8 में +1.98%, 24 घंटों में -10.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Megalink (MG8) मार्केट की जानकारी
No.3694
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 295.78K
$ 295.78K$ 295.78K
$ 771.00K
$ 771.00K$ 771.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
Megalink का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 295.78K है. MG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 771.00K है.
Megalink (MG8) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Megalink के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00009594
-10.99%
30 दिन
$ +0.00023
+42.51%
60 दिन
$ -0.000355
-31.53%
90 दिन
$ -0.00934
-92.38%
Megalink के मूल्य में आज आया अंतर
आज MG8 में $ -0.00009594 (-10.99%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Megalink के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00023 (+42.51%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Megalink के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MG8 में $ -0.000355 (-31.53%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Megalink के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00934 (-92.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.
Megalink (MG8) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MG8 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
