MetaVPad (METAV) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000971 है. पिछले 24 घंटों में, METAV ने $ 0.000919 के कम और $ 0.001048 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. METAV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.9426878513314326 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000995251574841823 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में METAV में 0.00%, 24 घंटों में -0.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MetaVPad (METAV) मार्केट की जानकारी
No.6849
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K
$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
220,000,000
220,000,000 220,000,000
0.00%
BSC
MetaVPad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.28K है. METAV की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 220000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.86M है.
MetaVPad (METAV) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MetaVPad के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00000097
-0.10%
30 दिन
$ -0.000151
-13.46%
60 दिन
$ -0.000049
-4.81%
90 दिन
$ -0.0003
-23.61%
MetaVPad के मूल्य में आज आया अंतर
आज METAV में $ -0.00000097 (-0.10%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
MetaVPad के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000151 (-13.46%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
MetaVPad के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर METAV में $ -0.000049 (-4.81%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
MetaVPad के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0003 (-23.61%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.
MetaVPad प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MetaVPad (METAV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MetaVPad (METAV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MetaVPad के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
MetaVPad (METAV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. METAV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
MetaVPad (METAV) कैसे खरीदें
