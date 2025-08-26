MEMEAI की अधिक जानकारी

Meme AI

Meme AI मूल्य(MEMEAI)

1 MEMEAI से USD लाइव प्राइस:

$0.0002334
$0.0002334$0.0002334
+3.73%1D
USD
Meme AI (MEMEAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:01:05 (UTC+8)

Meme AI (MEMEAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000225
$ 0.000225$ 0.000225
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0002553
$ 0.0002553$ 0.0002553
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000225
$ 0.000225$ 0.000225

$ 0.0002553
$ 0.0002553$ 0.0002553

$ 0.036880904709814116
$ 0.036880904709814116$ 0.036880904709814116

$ 0.000007916971873719
$ 0.000007916971873719$ 0.000007916971873719

0.00%

+3.73%

-1.23%

-1.23%

Meme AI (MEMEAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0002334 है. पिछले 24 घंटों में, MEMEAI ने $ 0.000225 के कम और $ 0.0002553 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MEMEAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.036880904709814116 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000007916971873719 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MEMEAI में 0.00%, 24 घंटों में +3.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Meme AI (MEMEAI) मार्केट की जानकारी

No.2725

$ 169.93K
$ 169.93K

$ 130.39
$ 130.39$ 130.39

$ 233.40K
$ 233.40K$ 233.40K

728.04M
728.04M 728.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

72.80%

ETH

Meme AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 130.39 है. MEMEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 728.04M है, कुल आपूर्ति 900000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 233.40K है.

Meme AI (MEMEAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Meme AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000008393+3.73%
30 दिन$ +0.0000422+22.07%
60 दिन$ +0.0000517+28.45%
90 दिन$ -0.0001173-33.45%
Meme AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज MEMEAI में $ +0.000008393 (+3.73%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Meme AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000422 (+22.07%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Meme AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MEMEAI में $ +0.0000517 (+28.45%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Meme AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0001173 (-33.45%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Meme AI (MEMEAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Meme AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Meme AI (MEMEAI) क्या है

To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!

Meme AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Meme AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MEMEAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Meme AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Meme AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Meme AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Meme AI (MEMEAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Meme AI (MEMEAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Meme AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Meme AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Meme AI (MEMEAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Meme AI (MEMEAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MEMEAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Meme AI (MEMEAI) कैसे खरीदें

क्या आपको Meme AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Meme AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MEMEAI लोकल करेंसी में

1 Meme AI(MEMEAI) से VND
6.141921
1 Meme AI(MEMEAI) से AUD
A$0.000357102
1 Meme AI(MEMEAI) से GBP
0.000172716
1 Meme AI(MEMEAI) से EUR
0.00019839
1 Meme AI(MEMEAI) से USD
$0.0002334
1 Meme AI(MEMEAI) से MYR
RM0.000984948
1 Meme AI(MEMEAI) से TRY
0.009602076
1 Meme AI(MEMEAI) से JPY
¥0.0343098
1 Meme AI(MEMEAI) से ARS
ARS$0.311199222
1 Meme AI(MEMEAI) से RUB
0.0187887
1 Meme AI(MEMEAI) से INR
0.020513526
1 Meme AI(MEMEAI) से IDR
Rp3.826228896
1 Meme AI(MEMEAI) से KRW
0.324164592
1 Meme AI(MEMEAI) से PHP
0.013341144
1 Meme AI(MEMEAI) से EGP
￡E.0.011317566
1 Meme AI(MEMEAI) से BRL
R$0.001262694
1 Meme AI(MEMEAI) से CAD
C$0.000319758
1 Meme AI(MEMEAI) से BDT
0.028372104
1 Meme AI(MEMEAI) से NGN
0.358523406
1 Meme AI(MEMEAI) से COP
$0.94112715
1 Meme AI(MEMEAI) से ZAR
R.0.004135848
1 Meme AI(MEMEAI) से UAH
0.009618414
1 Meme AI(MEMEAI) से VES
Bs0.0336096
1 Meme AI(MEMEAI) से CLP
$0.2259312
1 Meme AI(MEMEAI) से PKR
Rs0.066154896
1 Meme AI(MEMEAI) से KZT
0.125415156
1 Meme AI(MEMEAI) से THB
฿0.007552824
1 Meme AI(MEMEAI) से TWD
NT$0.007123368
1 Meme AI(MEMEAI) से AED
د.إ0.000856578
1 Meme AI(MEMEAI) से CHF
Fr0.00018672
1 Meme AI(MEMEAI) से HKD
HK$0.001818186
1 Meme AI(MEMEAI) से AMD
֏0.089184474
1 Meme AI(MEMEAI) से MAD
.د.م0.002102934
1 Meme AI(MEMEAI) से MXN
$0.004357578
1 Meme AI(MEMEAI) से SAR
ريال0.00087525
1 Meme AI(MEMEAI) से PLN
0.00085191
1 Meme AI(MEMEAI) से RON
лв0.001012956
1 Meme AI(MEMEAI) से SEK
kr0.002214966
1 Meme AI(MEMEAI) से BGN
лв0.000389778
1 Meme AI(MEMEAI) से HUF
Ft0.079386342
1 Meme AI(MEMEAI) से CZK
0.004908402
1 Meme AI(MEMEAI) से KWD
د.ك0.000071187
1 Meme AI(MEMEAI) से ILS
0.000774888
1 Meme AI(MEMEAI) से AOA
Kz0.212760438
1 Meme AI(MEMEAI) से BHD
.د.ب0.0000879918
1 Meme AI(MEMEAI) से BMD
$0.0002334
1 Meme AI(MEMEAI) से DKK
kr0.00149376
1 Meme AI(MEMEAI) से HNL
L0.006105744
1 Meme AI(MEMEAI) से MUR
0.010717728
1 Meme AI(MEMEAI) से NAD
$0.004121844
1 Meme AI(MEMEAI) से NOK
kr0.002352672
1 Meme AI(MEMEAI) से NZD
$0.000394446
1 Meme AI(MEMEAI) से PAB
B/.0.0002334
1 Meme AI(MEMEAI) से PGK
K0.000987282
1 Meme AI(MEMEAI) से QAR
ر.ق0.00085191
1 Meme AI(MEMEAI) से RSD
дин.0.023447364

Meme AI संसाधन

Meme AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Meme AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Meme AI

आज Meme AI (MEMEAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MEMEAI प्राइस 0.0002334 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MEMEAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MEMEAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0002334 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Meme AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MEMEAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MEMEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MEMEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 728.04M USD है.
MEMEAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MEMEAI ने 0.036880904709814116 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MEMEAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MEMEAI ने 0.000007916971873719 USD की ATL प्राइस देखी.
MEMEAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MEMEAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 130.39 USD है.
क्या MEMEAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MEMEAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MEMEAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:01:05 (UTC+8)

Meme AI (MEMEAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

