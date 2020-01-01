MAPO (MAPO) टोकन का अर्थशास्त्र MAPO (MAPO) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

MAPO (MAPO) जानकारी MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.mapprotocol.io/ व्हाइटपेपर: https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper Block Explorer: https://www.maposcan.io अभी MAPO खरीदें!

MAPO (MAPO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण MAPO (MAPO) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 26.91M $ 26.91M $ 26.91M कुल आपूर्ति: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 44.89M $ 44.89M $ 44.89M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 मौजूदा प्राइस: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 MAPO (MAPO) प्राइस के बारे में अधिक जानें

MAPO (MAPO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले MAPO (MAPO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: MAPO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने MAPO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप MAPO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो MAPO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

MAPO कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में MAPO (MAPO) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC MAPO खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर MAPO कैसे खरीदें, यह सीखें!

MAPO (MAPO) प्राइस हिस्ट्री MAPO की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी MAPO प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

