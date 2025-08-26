MANTA की अधिक जानकारी

Manta Network लोगो

Manta Network मूल्य(MANTA)

1 MANTA से USD लाइव प्राइस:

$0.2155
$0.2155$0.2155
+1.45%1D
USD
Manta Network (MANTA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:43:19 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.207
$ 0.207$ 0.207
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2181
$ 0.2181$ 0.2181
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.207
$ 0.207$ 0.207

$ 0.2181
$ 0.2181$ 0.2181

$ 4.082953050622184
$ 4.082953050622184$ 4.082953050622184

$ 0.15642983692201723
$ 0.15642983692201723$ 0.15642983692201723

+0.51%

+1.45%

+3.20%

+3.20%

Manta Network (MANTA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2156 है. पिछले 24 घंटों में, MANTA ने $ 0.207 के कम और $ 0.2181 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MANTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.082953050622184 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.15642983692201723 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MANTA में +0.51%, 24 घंटों में +1.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Manta Network (MANTA) मार्केट की जानकारी

No.387

$ 96.34M
$ 96.34M$ 96.34M

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 215.60M
$ 215.60M$ 215.60M

446.84M
446.84M 446.84M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MANTA

Manta Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 96.34M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.26M है. MANTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 446.84M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 215.60M है.

Manta Network (MANTA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Manta Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00308+1.45%
30 दिन$ -0.0061-2.76%
60 दिन$ +0.0248+12.99%
90 दिन$ -0.0219-9.23%
Manta Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज MANTA में $ +0.00308 (+1.45%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Manta Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0061 (-2.76%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Manta Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MANTA में $ +0.0248 (+12.99%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Manta Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0219 (-9.23%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Manta Network (MANTA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Manta Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Manta Network (MANTA) क्या है

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Manta Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MANTA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Manta Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Manta Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Manta Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Manta Network (MANTA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Manta Network (MANTA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Manta Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Manta Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Manta Network (MANTA) टोकन का अर्थशास्त्र

Manta Network (MANTA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MANTA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Manta Network (MANTA) कैसे खरीदें

क्या आपको Manta Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Manta Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MANTA लोकल करेंसी में

1 Manta Network(MANTA) से VND
5,673.514
1 Manta Network(MANTA) से AUD
A$0.327712
1 Manta Network(MANTA) से GBP
0.159544
1 Manta Network(MANTA) से EUR
0.18326
1 Manta Network(MANTA) से USD
$0.2156
1 Manta Network(MANTA) से MYR
RM0.907676
1 Manta Network(MANTA) से TRY
8.869784
1 Manta Network(MANTA) से JPY
¥31.4776
1 Manta Network(MANTA) से ARS
ARS$287.465948
1 Manta Network(MANTA) से RUB
17.3558
1 Manta Network(MANTA) से INR
18.923212
1 Manta Network(MANTA) से IDR
Rp3,534.425664
1 Manta Network(MANTA) से KRW
299.442528
1 Manta Network(MANTA) से PHP
12.29998
1 Manta Network(MANTA) से EGP
￡E.10.454444
1 Manta Network(MANTA) से BRL
R$1.166396
1 Manta Network(MANTA) से CAD
C$0.295372
1 Manta Network(MANTA) से BDT
26.208336
1 Manta Network(MANTA) से NGN
331.181004
1 Manta Network(MANTA) से COP
$869.3531
1 Manta Network(MANTA) से ZAR
R.3.820432
1 Manta Network(MANTA) से UAH
8.884876
1 Manta Network(MANTA) से VES
Bs31.0464
1 Manta Network(MANTA) से CLP
$208.7008
1 Manta Network(MANTA) से PKR
Rs61.109664
1 Manta Network(MANTA) से KZT
115.850504
1 Manta Network(MANTA) से THB
฿6.97466
1 Manta Network(MANTA) से TWD
NT$6.582268
1 Manta Network(MANTA) से AED
د.إ0.791252
1 Manta Network(MANTA) से CHF
Fr0.17248
1 Manta Network(MANTA) से HKD
HK$1.679524
1 Manta Network(MANTA) से AMD
֏82.382916
1 Manta Network(MANTA) से MAD
.د.م1.942556
1 Manta Network(MANTA) से MXN
$4.025252
1 Manta Network(MANTA) से SAR
ريال0.8085
1 Manta Network(MANTA) से PLN
0.78694
1 Manta Network(MANTA) से RON
лв0.935704
1 Manta Network(MANTA) से SEK
kr2.046044
1 Manta Network(MANTA) से BGN
лв0.360052
1 Manta Network(MANTA) से HUF
Ft73.332028
1 Manta Network(MANTA) से CZK
4.534068
1 Manta Network(MANTA) से KWD
د.ك0.065758
1 Manta Network(MANTA) से ILS
0.715792
1 Manta Network(MANTA) से AOA
Kz196.534492
1 Manta Network(MANTA) से BHD
.د.ب0.0810656
1 Manta Network(MANTA) से BMD
$0.2156
1 Manta Network(MANTA) से DKK
kr1.37984
1 Manta Network(MANTA) से HNL
L5.640096
1 Manta Network(MANTA) से MUR
9.926224
1 Manta Network(MANTA) से NAD
$3.807496
1 Manta Network(MANTA) से NOK
kr2.171092
1 Manta Network(MANTA) से NZD
$0.364364
1 Manta Network(MANTA) से PAB
B/.0.2156
1 Manta Network(MANTA) से PGK
K0.911988
1 Manta Network(MANTA) से QAR
ر.ق0.78694
1 Manta Network(MANTA) से RSD
дин.21.661332

Manta Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Manta Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Manta Network

आज Manta Network (MANTA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MANTA प्राइस 0.2156 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MANTA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MANTA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2156 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Manta Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MANTA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 96.34M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MANTA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MANTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 446.84M USD है.
MANTA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MANTA ने 4.082953050622184 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MANTA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MANTA ने 0.15642983692201723 USD की ATL प्राइस देखी.
MANTA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MANTA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.26M USD है.
क्या MANTA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MANTA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MANTA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:43:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

