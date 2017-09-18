MANA की अधिक जानकारी

Decentraland लोगो

Decentraland मूल्य(MANA)

1 MANA से USD लाइव प्राइस:

$0.2937
$0.2937$0.2937
+0.75%1D
USD
Decentraland (MANA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:23:58 (UTC+8)

Decentraland (MANA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2871
$ 0.2871$ 0.2871
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2976
$ 0.2976$ 0.2976
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2871
$ 0.2871$ 0.2871

$ 0.2976
$ 0.2976$ 0.2976

$ 5.902317189920042
$ 5.902317189920042$ 5.902317189920042

$ 0.007883059792220592
$ 0.007883059792220592$ 0.007883059792220592

-0.21%

+0.75%

+6.06%

+6.06%

Decentraland (MANA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2939 है. पिछले 24 घंटों में, MANA ने $ 0.2871 के कम और $ 0.2976 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MANA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.902317189920042 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.007883059792220592 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MANA में -0.21%, 24 घंटों में +0.75%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Decentraland (MANA) मार्केट की जानकारी

No.109

$ 578.90M
$ 578.90M$ 578.90M

$ 668.68K
$ 668.68K$ 668.68K

$ 644.58M
$ 644.58M$ 644.58M

1.97B
1.97B 1.97B

2,193,179,327.320146
2,193,179,327.320146 2,193,179,327.320146

0.01%

2017-09-18 00:00:00

$ 0.024
$ 0.024$ 0.024

ETH

Decentraland का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 578.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 668.68K है. MANA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.97B है, कुल आपूर्ति 2193179327.320146 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 644.58M है.

Decentraland (MANA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Decentraland के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.002186+0.75%
30 दिन$ -0.0058-1.94%
60 दिन$ +0.0384+15.02%
90 दिन$ +0.0265+9.91%
Decentraland के मूल्य में आज आया अंतर

आज MANA में $ +0.002186 (+0.75%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Decentraland के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0058 (-1.94%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Decentraland के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर MANA में $ +0.0384 (+15.02%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Decentraland के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0265 (+9.91%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Decentraland (MANA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Decentraland प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Decentraland (MANA) क्या है

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Decentraland निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- MANA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Decentraland के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Decentraland खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Decentraland प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decentraland (MANA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decentraland (MANA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Decentraland के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Decentraland प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Decentraland (MANA) टोकन का अर्थशास्त्र

Decentraland (MANA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MANA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Decentraland (MANA) कैसे खरीदें

क्या आपको Decentraland कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Decentraland खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

MANA लोकल करेंसी में

Decentraland संसाधन

Decentraland को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Decentraland वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Decentraland

आज Decentraland (MANA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MANA प्राइस 0.2939 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MANA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MANA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2939 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Decentraland का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MANA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 578.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MANA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MANA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.97B USD है.
MANA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MANA ने 5.902317189920042 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MANA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MANA ने 0.007883059792220592 USD की ATL प्राइस देखी.
MANA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MANA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 668.68K USD है.
क्या MANA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MANA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MANA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:23:58 (UTC+8)

