Levva Protocol Token (LVVA) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.003044
$ 0.003044$ 0.003044
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234
$ 0.003044
$ 0.003044$ 0.003044
$ 0.005216340150260189
$ 0.005216340150260189$ 0.005216340150260189
$ 0.001758171727495775
$ 0.001758171727495775$ 0.001758171727495775
+8.74%
-8.32%
+12.40%
+12.40%
Levva Protocol Token (LVVA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0026 है. पिछले 24 घंटों में, LVVA ने $ 0.00234 के कम और $ 0.003044 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LVVA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.005216340150260189 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001758171727495775 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LVVA में +8.74%, 24 घंटों में -8.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Levva Protocol Token (LVVA) मार्केट की जानकारी
No.3432
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 138.17K
$ 138.17K$ 138.17K
$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000
0.00%
ETH
Levva Protocol Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 138.17K है. LVVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1250000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.20M है.
Levva Protocol Token (LVVA) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Levva Protocol Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00023595
-8.32%
30 दिन
$ +0.000572
+28.20%
60 दिन
$ +0.000673
+34.92%
90 दिन
$ -0.000987
-27.52%
Levva Protocol Token के मूल्य में आज आया अंतर
आज LVVA में $ -0.00023595 (-8.32%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Levva Protocol Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000572 (+28.20%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Levva Protocol Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LVVA में $ +0.000673 (+34.92%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Levva Protocol Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000987 (-27.52%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Levva Protocol Token (LVVA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.
Levva Protocol Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Levva Protocol Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - LVVA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Levva Protocol Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Levva Protocol Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Levva Protocol Token प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Levva Protocol Token (LVVA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Levva Protocol Token (LVVA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Levva Protocol Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Levva Protocol Token (LVVA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LVVA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Levva Protocol Token (LVVA) कैसे खरीदें
क्या आपको Levva Protocol Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Levva Protocol Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
