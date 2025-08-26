Lofi (LOFI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0162 है. पिछले 24 घंटों में, LOFI ने $ 0.01608 के कम और $ 0.0178 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LOFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.2213443972971052 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.005561293479436875 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LOFI में -3.52%, 24 घंटों में -6.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Lofi (LOFI) मार्केट की जानकारी
Lofi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.97K है. LOFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.20M है.
Lofi (LOFI) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Lofi के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0010395
-6.03%
30 दिन
$ -0.01576
-49.32%
60 दिन
$ -0.01445
-47.15%
90 दिन
$ -0.02036
-55.69%
Lofi के मूल्य में आज आया अंतर
आज LOFI में $ -0.0010395 (-6.03%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Lofi के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01576 (-49.32%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Lofi के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LOFI में $ -0.01445 (-47.15%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Lofi के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02036 (-55.69%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Lofi (LOFI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.
Lofi प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lofi (LOFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lofi (LOFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lofi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Lofi (LOFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LOFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
