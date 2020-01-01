LandX Finance (LNDX) टोकन का अर्थशास्त्र LandX Finance (LNDX) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

LandX Finance (LNDX) जानकारी LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. आधिकारिक वेबसाइट: https://landx.fi/ व्हाइटपेपर: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 अभी LNDX खरीदें!

LandX Finance (LNDX) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण LandX Finance (LNDX) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 923.56K $ 923.56K $ 923.56K कुल आपूर्ति: $ 69.01M $ 69.01M $ 69.01M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 मौजूदा प्राइस: $ 0.0657 $ 0.0657 $ 0.0657 LandX Finance (LNDX) प्राइस के बारे में अधिक जानें

LandX Finance (LNDX) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले LandX Finance (LNDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: LNDX टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने LNDX मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप LNDX के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो LNDX टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

LandX Finance (LNDX) प्राइस हिस्ट्री LNDX की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी LNDX प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

