LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) जानकारी Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.liyeplimal.net/ व्हाइटपेपर: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f अभी LMCSWAP खरीदें!

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.68M
कुल आपूर्ति: $ 1.64B
मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 1.18B
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 2.35M
अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.018
अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.000268864400941886
मौजूदा प्राइस: $ 0.001424

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: LMCSWAP टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने LMCSWAP मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप LMCSWAP के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो LMCSWAP टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

