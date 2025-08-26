LMCSWAP की अधिक जानकारी

LIMOCOIN SWAP लोगो

LIMOCOIN SWAP मूल्य(LMCSWAP)

1 LMCSWAP से USD लाइव प्राइस:

$0.00157
$0.00157$0.00157
-2.05%1D
USD
LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:41:24 (UTC+8)

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001553
$ 0.001553$ 0.001553
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001795
$ 0.001795$ 0.001795
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001553
$ 0.001553$ 0.001553

$ 0.001795
$ 0.001795$ 0.001795

$ 15.864331272734143
$ 15.864331272734143$ 15.864331272734143

$ 0.000268864400941886
$ 0.000268864400941886$ 0.000268864400941886

-0.51%

-2.05%

-20.66%

-20.66%

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001571 है. पिछले 24 घंटों में, LMCSWAP ने $ 0.001553 के कम और $ 0.001795 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LMCSWAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.864331272734143 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000268864400941886 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LMCSWAP में -0.51%, 24 घंटों में -2.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) मार्केट की जानकारी

No.1860

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 46.28K
$ 46.28K$ 46.28K

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

1.18B
1.18B 1.18B

1,650,000,000
1,650,000,000 1,650,000,000

1,643,055,931.3224
1,643,055,931.3224 1,643,055,931.3224

71.34%

BSC

LIMOCOIN SWAP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 46.28K है. LMCSWAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.18B है, कुल आपूर्ति 1643055931.3224 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.59M है.

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में LIMOCOIN SWAP के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00003286-2.05%
30 दिन$ -0.000808-33.97%
60 दिन$ -0.00032-16.93%
90 दिन$ -0.000259-14.16%
LIMOCOIN SWAP के मूल्य में आज आया अंतर

आज LMCSWAP में $ -0.00003286 (-2.05%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

LIMOCOIN SWAP के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000808 (-33.97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

LIMOCOIN SWAP के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LMCSWAP में $ -0.00032 (-16.93%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

LIMOCOIN SWAP के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000259 (-14.16%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब LIMOCOIN SWAP प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) क्या है

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

LIMOCOIN SWAP MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके LIMOCOIN SWAP निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LMCSWAP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- LIMOCOIN SWAP के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर LIMOCOIN SWAP खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

LIMOCOIN SWAP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? LIMOCOIN SWAP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब LIMOCOIN SWAP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) टोकन का अर्थशास्त्र

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LMCSWAP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) कैसे खरीदें

क्या आपको LIMOCOIN SWAP कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से LIMOCOIN SWAP खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LMCSWAP लोकल करेंसी में

1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से VND
41.340865
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से AUD
A$0.00238792
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से GBP
0.00116254
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से EUR
0.00133535
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से USD
$0.001571
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से MYR
RM0.00661391
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से TRY
0.06463094
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से JPY
¥0.229366
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से ARS
ARS$2.09466143
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से RUB
0.1264655
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से INR
0.13788667
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से IDR
Rp25.75409424
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से KRW
2.18193048
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से PHP
0.08962555
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से EGP
￡E.0.07617779
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से BRL
R$0.00849911
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से CAD
C$0.00215227
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से BDT
0.19097076
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से NGN
2.41319739
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से COP
$6.33466475
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से ZAR
R.0.02783812
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से UAH
0.06474091
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से VES
Bs0.226224
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से CLP
$1.520728
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से PKR
Rs0.44528424
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से KZT
0.84416114
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से THB
฿0.05082185
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से TWD
NT$0.04796263
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से AED
د.إ0.00576557
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से CHF
Fr0.0012568
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से HKD
HK$0.01223809
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से AMD
֏0.60029481
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से MAD
.د.م0.01415471
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से MXN
$0.02933057
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से SAR
ريال0.00589125
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से PLN
0.00573415
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से RON
лв0.00681814
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से SEK
kr0.01490879
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से BGN
лв0.00262357
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से HUF
Ft0.53434423
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से CZK
0.03303813
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से KWD
د.ك0.000479155
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से ILS
0.00521572
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से AOA
Kz1.43207647
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से BHD
.د.ب0.000590696
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से BMD
$0.001571
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से DKK
kr0.0100544
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से HNL
L0.04109736
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से MUR
0.07232884
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से NAD
$0.02774386
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से NOK
kr0.01581997
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से NZD
$0.00265499
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से PAB
B/.0.001571
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से PGK
K0.00664533
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से QAR
ر.ق0.00573415
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP) से RSD
дин.0.15783837

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न LIMOCOIN SWAP

आज LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LMCSWAP प्राइस 0.001571 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LMCSWAP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LMCSWAP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001571 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
LIMOCOIN SWAP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LMCSWAP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.85M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LMCSWAP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LMCSWAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.18B USD है.
LMCSWAP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LMCSWAP ने 15.864331272734143 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LMCSWAP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LMCSWAP ने 0.000268864400941886 USD की ATL प्राइस देखी.
LMCSWAP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LMCSWAP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 46.28K USD है.
क्या LMCSWAP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LMCSWAP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LMCSWAP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:41:24 (UTC+8)

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

