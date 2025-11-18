Eli Lilly मूल्य(LLYON)
आज Eli Lilly (LLYON) का लाइव मूल्य $ 1,028.23 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.15% का बदलाव आया है. मौजूदा LLYON से USD कन्वर्ज़न दर $ 1,028.23 प्रति LLYON है.
$ 4.10M के मार्केट कैप के अनुसार Eli Lilly करेंसी की रैंक #1440 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 3.98K LLYON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LLYON की ट्रेडिंग $ 1,013.12 (निम्न) और $ 1,040.52 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1,039.7062849187812 और सबसे निम्न स्तर $ 712.8133541417105 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LLYON में पिछले एक घंटे में -0.17% और पिछले 7 दिनों में +3.83% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 66.75K तक पहुँच गया.
Eli Lilly का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 66.75K है. LLYON की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.98K है, कुल आपूर्ति 3984.1900257 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.10M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Eli Lilly के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +1.54
|+0.15%
|30 दिन
|$ +223.07
|+27.70%
|60 दिन
|$ +272.86
|+36.12%
|90 दिन
|$ +348.23
|+51.21%
आज LLYON में $ +1.54 (+0.15%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +223.07 (+27.70%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LLYON में $ +272.86 (+36.12%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +348.23 (+51.21%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Eli Lilly (LLYON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Eli Lilly प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Eli Lilly के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Eli Lilly के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर LLYON की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Eli Lilly खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Eli Lilly (LLYON) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
Eli Lilly का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर Eli Lilly (LLYON) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Eli Lilly को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 LLYON = 1,028.23 USD