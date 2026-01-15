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Wink का आज का लाइव मूल्य 0.001224 USD है.LIKE का मार्केट कैप 405,339.739632 USD है. भारत में LIKE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Wink का आज का लाइव मूल्य 0.001224 USD है.LIKE का मार्केट कैप 405,339.739632 USD है. भारत में LIKE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

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Wink मूल्य(LIKE)

1 LIKE से USD लाइव प्राइस:

$0.001225
$0.001225$0.001225
+0.57%1D
USD
Wink (LIKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-15 19:46:50 (UTC+8)

Wink का आज का मूल्य

आज Wink (LIKE) का लाइव मूल्य $ 0.001224 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.57% का बदलाव आया है. मौजूदा LIKE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.001224 प्रति LIKE है.

$ 405.34K के मार्केट कैप के अनुसार Wink करेंसी की रैंक #2277 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 331.16M LIKE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LIKE की ट्रेडिंग $ 0.001207 (निम्न) और $ 0.00123 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.00581899 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00101783653474945 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LIKE में पिछले एक घंटे में +0.24% और पिछले 7 दिनों में -12.76% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.39K तक पहुँच गया.

Wink (LIKE) मार्केट की जानकारी

No.2277

$ 405.34K
$ 405.34K$ 405.34K

$ 61.39K
$ 61.39K$ 61.39K

$ 612.00K
$ 612.00K$ 612.00K

331.16M
331.16M 331.16M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

66.23%

SOL

Wink का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 405.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.39K है. LIKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 331.16M है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 612.00K है.

Wink की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001207
$ 0.001207$ 0.001207
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00123
$ 0.00123$ 0.00123
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001207
$ 0.001207$ 0.001207

$ 0.00123
$ 0.00123$ 0.00123

$ 1.00581899
$ 1.00581899$ 1.00581899

$ 0.00101783653474945
$ 0.00101783653474945$ 0.00101783653474945

+0.24%

+0.57%

-12.76%

-12.76%

Wink (LIKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Wink के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000694+0.57%
30 दिन$ -0.000083-6.36%
60 दिन$ -0.000349-22.19%
90 दिन$ -0.000437-26.31%
Wink के मूल्य में आज आया अंतर

आज LIKE में $ +0.00000694 (+0.57%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Wink के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000083 (-6.36%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Wink के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LIKE में $ -0.000349 (-22.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Wink के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000437 (-26.31%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Wink (LIKE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Wink प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Wink के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Wink (LIKE) 2030 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में LIKE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Wink (LIKE) 2040 (14 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Wink के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2026–2027 में Wink का प्राइस कितना होगा? वर्ष 2026–2027 के लिए LIKE प्राइस के अनुमान के लिए हमारे प्राइस का अनुमान पेज पर जाएँ, Wink प्राइस का अनुमान पर क्लिक करें.

भारत में Wink कैसे खरीदें और निवेश करें

Wink के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर LIKE की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Wink खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Wink (LIKE) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

-- से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Wink तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Wink (LIKE) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Wink के साथ क्या कर सकते हैं

Wink का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

  • MEXC स्पॉट मार्केट एक्सप्लोर करें

    MEXC स्पॉट मार्केट एक्सप्लोर करें

    बेहद कम फ़ीस पर 2,800+ तरह के टोकन की ट्रेडिंग करें.

    फ़्यूचर्स ट्रेडिंग

    फ़्यूचर्स ट्रेडिंग

    500x तक के लीवरेज और बहुत अच्छी लिक्विडिटी के साथ ट्रेडिंग करें.

  • MEXC लॉन्चपूल

    MEXC लॉन्चपूल

    टोकन को स्टेक करें और बढ़िया एयरड्रॉप कमाएँ.

    MEXC प्री-मार्केट

    MEXC प्री-मार्केट

    नए टोकन की ऑफ़िशियल लिस्टिंग से पहले ही उन्हें खरीदें और बेचें.

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Wink (LIKE) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Wink (LIKE) क्या है

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

Wink संसाधन

Wink को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Wink वेबसाइट
Block Explorer

कैटेगरी :

AI ApplicationsBase NativeEntertainment

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wink

पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-15 19:46:50 (UTC+8)

Wink (LIKE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
02-11 14:20:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21ऑन-चेन डेटा
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Wink के बारे में और जानें

LIKE USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ LIKE पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर LIKE USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Wink (LIKE) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Wink का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
LIKE/USDT
$0.001227
$0.001227$0.001227
0.00%
0.00% (USDT)

एक्सप्लोर करने के लिए और क्रिप्टोकरेंसी

प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, जिनका मार्केट डेटा MEXC पर उपलब्ध है

हॉट

अभी ट्रेंड हो रही क्रिप्टोकरेंसी जो मार्केट में काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रही हैं

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
MYX Finance

MYX Finance

MYX

नया जोड़ा गया

हाल ही में लिस्ट की गई क्रिप्टोकरेंसी जो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Cattoverse

Cattoverse

CS

$10.0000
$10.0000$10.0000

+4,900.00%

XEFFY

XEFFY

XEF

$0.01511
$0.01511$0.01511

+0.73%

SpaceX

SpaceX

SPCXON

$169.25
$169.25$169.25

-0.42%

Levare

Levare

LVR

$26.4150
$26.4150$26.4150

+49.51%

टॉप गेनर

आज के टॉप क्रिप्टो पंप

Cattoverse

Cattoverse

CS

$10.0000
$10.0000$10.0000

+4,900.00%

ASTEROID SHIBA

ASTEROID SHIBA

ASTEROID

$0.00010709
$0.00010709$0.00010709

+88.80%

EVAA Protocol

EVAA Protocol

EVAA

$0.9867
$0.9867$0.9867

+84.60%

DeepNode

DeepNode

DN

$0.76476
$0.76476$0.76476

+63.74%

Yei Finance

Yei Finance

CLO

$0.25058
$0.25058$0.25058

+40.16%

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

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LIKE
USD
USD

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