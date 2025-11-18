Bitlight Labs मूल्य(LIGHT)
आज Bitlight Labs (LIGHT) का लाइव मूल्य $ 1.635 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.64% का बदलाव आया है. मौजूदा LIGHT से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.635 प्रति LIGHT है.
$ 70.40M के मार्केट कैप के अनुसार Bitlight Labs करेंसी की रैंक #354 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 43.06M LIGHT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LIGHT की ट्रेडिंग $ 1.5664 (निम्न) और $ 2.0713 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.619557835411834 और सबसे निम्न स्तर $ 0.5392876430024418 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LIGHT में पिछले एक घंटे में +0.55% और पिछले 7 दिनों में +3.35% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 435.45K तक पहुँच गया.
No.354
10.25%
BSC
Bitlight Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 70.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 435.45K है. LIGHT की मार्केट में उपलब्ध राशि 43.06M है, कुल आपूर्ति 420000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 686.70M है.
+0.55%
-1.64%
+3.35%
+3.35%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Bitlight Labs के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.027261
|-1.64%
|30 दिन
|$ +0.1457
|+9.78%
|60 दिन
|$ +1.535
|+1,535.00%
|90 दिन
|$ +1.535
|+1,535.00%
आज LIGHT में $ -0.027261 (-1.64%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.1457 (+9.78%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LIGHT में $ +1.535 (+1,535.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +1.535 (+1,535.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Bitlight Labs (LIGHT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Bitlight Labs प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Bitlight Labs के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Bitlight Labs के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर LIGHT की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Bitlight Labs खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Bitlight Labs (LIGHT) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
Bitlight Labs का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर Bitlight Labs (LIGHT) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.
Bitlight Labs को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
लीवरेज के साथ LIGHT पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर LIGHT USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Bitlight Labs का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, जिनका मार्केट डेटा MEXC पर उपलब्ध है
अभी ट्रेंड हो रही क्रिप्टोकरेंसी जो मार्केट में काफ़ी ध्यान आकर्षित कर रही हैं
हाल ही में लिस्ट की गई क्रिप्टोकरेंसी जो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं
आज के टॉप क्रिप्टो पंप
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
राशि
1 LIGHT = 1.635 USD