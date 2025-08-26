LIFE की अधिक जानकारी

Life Crypto लोगो

Life Crypto मूल्य(LIFE)

1 LIFE से USD लाइव प्राइस:

$0.00004378
$0.00004378$0.00004378
-2.42%1D
USD
Life Crypto (LIFE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:50:38 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00004341
$ 0.00004341$ 0.00004341
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000462
$ 0.0000462$ 0.0000462
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004341
$ 0.00004341$ 0.00004341

$ 0.0000462
$ 0.0000462$ 0.0000462

$ 0.041196202448284376
$ 0.041196202448284376$ 0.041196202448284376

$ 0.000024382260659893
$ 0.000024382260659893$ 0.000024382260659893

0.00%

-2.42%

-6.88%

-6.88%

Life Crypto (LIFE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00004378 है. पिछले 24 घंटों में, LIFE ने $ 0.00004341 के कम और $ 0.0000462 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LIFE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.041196202448284376 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000024382260659893 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LIFE में 0.00%, 24 घंटों में -2.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Life Crypto (LIFE) मार्केट की जानकारी

No.2867

$ 115.19K
$ 115.19K$ 115.19K

$ 56.70K
$ 56.70K$ 56.70K

$ 437.80K
$ 437.80K$ 437.80K

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.31%

ETH

Life Crypto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 115.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.70K है. LIFE की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.63B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 437.80K है.

Life Crypto (LIFE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Life Crypto के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000010858-2.42%
30 दिन$ -0.00000652-12.97%
60 दिन$ -0.00000424-8.83%
90 दिन$ +0.00000717+19.58%
Life Crypto के मूल्य में आज आया अंतर

आज LIFE में $ -0.0000010858 (-2.42%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Life Crypto के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00000652 (-12.97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Life Crypto के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LIFE में $ -0.00000424 (-8.83%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Life Crypto के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00000717 (+19.58%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Life Crypto (LIFE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Life Crypto प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Life Crypto (LIFE) क्या है

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Life Crypto निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LIFE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Life Crypto के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Life Crypto खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Life Crypto प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Life Crypto (LIFE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Life Crypto (LIFE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Life Crypto के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Life Crypto प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Life Crypto (LIFE) टोकन का अर्थशास्त्र

Life Crypto (LIFE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LIFE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Life Crypto (LIFE) कैसे खरीदें

क्या आपको Life Crypto कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Life Crypto खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LIFE लोकल करेंसी में

1 Life Crypto(LIFE) से VND
1.1520707
1 Life Crypto(LIFE) से AUD
A$0.0000665456
1 Life Crypto(LIFE) से GBP
0.0000323972
1 Life Crypto(LIFE) से EUR
0.000037213
1 Life Crypto(LIFE) से USD
$0.00004378
1 Life Crypto(LIFE) से MYR
RM0.0001843138
1 Life Crypto(LIFE) से TRY
0.0018011092
1 Life Crypto(LIFE) से JPY
¥0.00639188
1 Life Crypto(LIFE) से ARS
ARS$0.0583731874
1 Life Crypto(LIFE) से RUB
0.00352429
1 Life Crypto(LIFE) से INR
0.003843884
1 Life Crypto(LIFE) से IDR
Rp0.7177048032
1 Life Crypto(LIFE) से KRW
0.0608051664
1 Life Crypto(LIFE) से PHP
0.0024972112
1 Life Crypto(LIFE) से EGP
￡E.0.0021228922
1 Life Crypto(LIFE) से BRL
R$0.0002368498
1 Life Crypto(LIFE) से CAD
C$0.0000599786
1 Life Crypto(LIFE) से BDT
0.0053218968
1 Life Crypto(LIFE) से NGN
0.0672500202
1 Life Crypto(LIFE) से COP
$0.176531905
1 Life Crypto(LIFE) से ZAR
R.0.0007757816
1 Life Crypto(LIFE) से UAH
0.0018041738
1 Life Crypto(LIFE) से VES
Bs0.00630432
1 Life Crypto(LIFE) से CLP
$0.04237904
1 Life Crypto(LIFE) से PKR
Rs0.0124090032
1 Life Crypto(LIFE) से KZT
0.0235247452
1 Life Crypto(LIFE) से THB
฿0.0014167208
1 Life Crypto(LIFE) से TWD
NT$0.0013366034
1 Life Crypto(LIFE) से AED
د.إ0.0001606726
1 Life Crypto(LIFE) से CHF
Fr0.000035024
1 Life Crypto(LIFE) से HKD
HK$0.0003410462
1 Life Crypto(LIFE) से AMD
֏0.0167287758
1 Life Crypto(LIFE) से MAD
.د.م0.0003944578
1 Life Crypto(LIFE) से MXN
$0.0008169348
1 Life Crypto(LIFE) से SAR
ريال0.000164175
1 Life Crypto(LIFE) से PLN
0.000159797
1 Life Crypto(LIFE) से RON
лв0.0001900052
1 Life Crypto(LIFE) से SEK
kr0.0004154722
1 Life Crypto(LIFE) से BGN
лв0.0000731126
1 Life Crypto(LIFE) से HUF
Ft0.0148908914
1 Life Crypto(LIFE) से CZK
0.0009206934
1 Life Crypto(LIFE) से KWD
د.ك0.0000133529
1 Life Crypto(LIFE) से ILS
0.0001457874
1 Life Crypto(LIFE) से AOA
Kz0.0399085346
1 Life Crypto(LIFE) से BHD
.د.ب0.00001650506
1 Life Crypto(LIFE) से BMD
$0.00004378
1 Life Crypto(LIFE) से DKK
kr0.0002797542
1 Life Crypto(LIFE) से HNL
L0.0011452848
1 Life Crypto(LIFE) से MUR
0.0020103776
1 Life Crypto(LIFE) से NAD
$0.0007731548
1 Life Crypto(LIFE) से NOK
kr0.0004413024
1 Life Crypto(LIFE) से NZD
$0.0000739882
1 Life Crypto(LIFE) से PAB
B/.0.00004378
1 Life Crypto(LIFE) से PGK
K0.0001851894
1 Life Crypto(LIFE) से QAR
ر.ق0.000159797
1 Life Crypto(LIFE) से RSD
дин.0.0043963876

Life Crypto संसाधन

Life Crypto को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Life Crypto वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Life Crypto

आज Life Crypto (LIFE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LIFE प्राइस 0.00004378 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LIFE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LIFE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004378 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Life Crypto का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LIFE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 115.19K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LIFE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LIFE की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.63B USD है.
LIFE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LIFE ने 0.041196202448284376 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LIFE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LIFE ने 0.000024382260659893 USD की ATL प्राइस देखी.
LIFE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LIFE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.70K USD है.
क्या LIFE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LIFE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LIFE का प्राइस का अनुमान देखें.
Life Crypto (LIFE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

