Lifeform मूल्य(LFT)
आज Lifeform (LFT) का लाइव मूल्य $ 0.0062 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.16% का बदलाव आया है. मौजूदा LFT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0062 प्रति LFT है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार Lifeform करेंसी की रैंक #4631 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 LFT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LFT की ट्रेडिंग $ 0.00619 (निम्न) और $ 0.0062 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.5833313380234302 और सबसे निम्न स्तर $ 0.005437372504690078 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LFT में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में +0.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 41.03K तक पहुँच गया.
No.4631
0.00%
BSC
Lifeform का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 41.03K है. LFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.20M है.
0.00%
+0.16%
+0.16%
+0.16%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Lifeform के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0000099
|+0.16%
|30 दिन
|$ -0.00004
|-0.65%
|60 दिन
|$ +0.0002
|+3.33%
|90 दिन
|$ +0.0032
|+106.66%
आज LFT में $ +0.0000099 (+0.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00004 (-0.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LFT में $ +0.0002 (+3.33%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0032 (+106.66%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Lifeform (LFT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Lifeform प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Lifeform के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.
