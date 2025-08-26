LF1 की अधिक जानकारी

Logistic Fundamental लोगो

Logistic Fundamental मूल्य(LF1)

1 LF1 से USD लाइव प्राइस:

$0.001714
$0.001714$0.001714
-13.73%1D
USD
Logistic Fundamental (LF1) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:20:48 (UTC+8)

Logistic Fundamental (LF1) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001442
$ 0.001442$ 0.001442
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.002013
$ 0.002013$ 0.002013
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001442
$ 0.001442$ 0.001442

$ 0.002013
$ 0.002013$ 0.002013

--
----

--
----

-10.22%

-13.73%

-18.50%

-18.50%

Logistic Fundamental (LF1) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001706 है. पिछले 24 घंटों में, LF1 ने $ 0.001442 के कम और $ 0.002013 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LF1 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LF1 में -10.22%, 24 घंटों में -13.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Logistic Fundamental (LF1) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 84.66K
$ 84.66K$ 84.66K

$ 51.18K
$ 51.18K$ 51.18K

--
----

30,000,000
30,000,000 30,000,000

KLAY

Logistic Fundamental का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 84.66K है. LF1 की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 30000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.18K है.

Logistic Fundamental (LF1) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Logistic Fundamental के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00027279-13.73%
30 दिन$ -0.000441-20.55%
60 दिन$ -0.000418-19.68%
90 दिन$ -0.003123-64.68%
Logistic Fundamental के मूल्य में आज आया अंतर

आज LF1 में $ -0.00027279 (-13.73%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Logistic Fundamental के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000441 (-20.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Logistic Fundamental के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LF1 में $ -0.000418 (-19.68%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Logistic Fundamental के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003123 (-64.68%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Logistic Fundamental (LF1) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Logistic Fundamental प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Logistic Fundamental (LF1) क्या है

The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.

Logistic Fundamental MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Logistic Fundamental निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LF1 की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Logistic Fundamental के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Logistic Fundamental खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Logistic Fundamental प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Logistic Fundamental (LF1) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Logistic Fundamental (LF1) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Logistic Fundamental के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Logistic Fundamental प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Logistic Fundamental (LF1) टोकन का अर्थशास्त्र

Logistic Fundamental (LF1) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LF1 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Logistic Fundamental (LF1) कैसे खरीदें

क्या आपको Logistic Fundamental कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Logistic Fundamental खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LF1 लोकल करेंसी में

1 Logistic Fundamental(LF1) से VND
44.89339
1 Logistic Fundamental(LF1) से AUD
A$0.00259312
1 Logistic Fundamental(LF1) से GBP
0.00126244
1 Logistic Fundamental(LF1) से EUR
0.0014501
1 Logistic Fundamental(LF1) से USD
$0.001706
1 Logistic Fundamental(LF1) से MYR
RM0.00718226
1 Logistic Fundamental(LF1) से TRY
0.07018484
1 Logistic Fundamental(LF1) से JPY
¥0.249076
1 Logistic Fundamental(LF1) से ARS
ARS$2.27466098
1 Logistic Fundamental(LF1) से RUB
0.13731594
1 Logistic Fundamental(LF1) से INR
0.14958208
1 Logistic Fundamental(LF1) से IDR
Rp27.96720864
1 Logistic Fundamental(LF1) से KRW
2.36942928
1 Logistic Fundamental(LF1) से PHP
0.09742966
1 Logistic Fundamental(LF1) से EGP
￡E.0.082741
1 Logistic Fundamental(LF1) से BRL
R$0.00922946
1 Logistic Fundamental(LF1) से CAD
C$0.00233722
1 Logistic Fundamental(LF1) से BDT
0.20738136
1 Logistic Fundamental(LF1) से NGN
2.62056954
1 Logistic Fundamental(LF1) से COP
$6.8790185
1 Logistic Fundamental(LF1) से ZAR
R.0.03023032
1 Logistic Fundamental(LF1) से UAH
0.07030426
1 Logistic Fundamental(LF1) से VES
Bs0.245664
1 Logistic Fundamental(LF1) से CLP
$1.651408
1 Logistic Fundamental(LF1) से PKR
Rs0.48354864
1 Logistic Fundamental(LF1) से KZT
0.91670204
1 Logistic Fundamental(LF1) से THB
฿0.05515498
1 Logistic Fundamental(LF1) से TWD
NT$0.0521183
1 Logistic Fundamental(LF1) से AED
د.إ0.00626102
1 Logistic Fundamental(LF1) से CHF
Fr0.0013648
1 Logistic Fundamental(LF1) से HKD
HK$0.01328974
1 Logistic Fundamental(LF1) से AMD
֏0.65187966
1 Logistic Fundamental(LF1) से MAD
.د.م0.01537106
1 Logistic Fundamental(LF1) से MXN
$0.03183396
1 Logistic Fundamental(LF1) से SAR
ريال0.0063975
1 Logistic Fundamental(LF1) से PLN
0.0062269
1 Logistic Fundamental(LF1) से RON
лв0.00740404
1 Logistic Fundamental(LF1) से SEK
kr0.01618994
1 Logistic Fundamental(LF1) से BGN
лв0.00284902
1 Logistic Fundamental(LF1) से HUF
Ft0.58026178
1 Logistic Fundamental(LF1) से CZK
0.03587718
1 Logistic Fundamental(LF1) से KWD
د.ك0.00052033
1 Logistic Fundamental(LF1) से ILS
0.00566392
1 Logistic Fundamental(LF1) से AOA
Kz1.55513842
1 Logistic Fundamental(LF1) से BHD
.د.ب0.000643162
1 Logistic Fundamental(LF1) से BMD
$0.001706
1 Logistic Fundamental(LF1) से DKK
kr0.0109184
1 Logistic Fundamental(LF1) से HNL
L0.04462896
1 Logistic Fundamental(LF1) से MUR
0.07849306
1 Logistic Fundamental(LF1) से NAD
$0.03012796
1 Logistic Fundamental(LF1) से NOK
kr0.01717942
1 Logistic Fundamental(LF1) से NZD
$0.00288314
1 Logistic Fundamental(LF1) से PAB
B/.0.001706
1 Logistic Fundamental(LF1) से PGK
K0.00721638
1 Logistic Fundamental(LF1) से QAR
ر.ق0.0062269
1 Logistic Fundamental(LF1) से RSD
дин.0.17140182

Logistic Fundamental संसाधन

Logistic Fundamental को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Logistic Fundamental वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Logistic Fundamental

आज Logistic Fundamental (LF1) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LF1 प्राइस 0.001706 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LF1 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LF1 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001706 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Logistic Fundamental का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LF1 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LF1 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LF1 की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
LF1 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LF1 ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
LF1 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LF1 ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
LF1 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LF1 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 84.66K USD है.
क्या LF1 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LF1 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LF1 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:20:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

