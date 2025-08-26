LETIT की अधिक जानकारी

Letit Trade मूल्य(LETIT)

$0.02543
-4.00%1D
USD
Letit Trade (LETIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:58:01 (UTC+8)

Letit Trade (LETIT) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.02305
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.27%

-4.00%

-30.62%

-30.62%

Letit Trade (LETIT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02543 है. पिछले 24 घंटों में, LETIT ने $ 0.02305 के कम और $ 0.02813 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LETIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.245371299906071 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.020097219946729944 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LETIT में +0.27%, 24 घंटों में -4.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Letit Trade (LETIT) मार्केट की जानकारी

63.99%

BSC

Letit Trade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.73K है. LETIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.00M है, कुल आपूर्ति 99999999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.54M है.

Letit Trade (LETIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Letit Trade के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0010596-4.00%
30 दिन$ -0.00099-3.75%
60 दिन$ -0.00263-9.38%
90 दिन$ -0.01131-30.79%
Letit Trade के मूल्य में आज आया अंतर

आज LETIT में $ -0.0010596 (-4.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Letit Trade के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00099 (-3.75%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Letit Trade के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LETIT में $ -0.00263 (-9.38%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Letit Trade के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01131 (-30.79%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Letit Trade (LETIT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Letit Trade प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Letit Trade (LETIT) क्या है

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

Letit Trade MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Letit Trade निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LETIT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Letit Trade के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Letit Trade खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Letit Trade प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Letit Trade (LETIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Letit Trade (LETIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Letit Trade के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Letit Trade प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Letit Trade (LETIT) टोकन का अर्थशास्त्र

Letit Trade (LETIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LETIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Letit Trade (LETIT) कैसे खरीदें

क्या आपको Letit Trade कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Letit Trade खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LETIT लोकल करेंसी में

1 Letit Trade(LETIT) से VND
669.19045
1 Letit Trade(LETIT) से AUD
A$0.0389079
1 Letit Trade(LETIT) से GBP
0.0188182
1 Letit Trade(LETIT) से EUR
0.0216155
1 Letit Trade(LETIT) से USD
$0.02543
1 Letit Trade(LETIT) से MYR
RM0.1073146
1 Letit Trade(LETIT) से TRY
1.0461902
1 Letit Trade(LETIT) से JPY
¥3.73821
1 Letit Trade(LETIT) से ARS
ARS$33.9065819
1 Letit Trade(LETIT) से RUB
2.047115
1 Letit Trade(LETIT) से INR
2.2350427
1 Letit Trade(LETIT) से IDR
Rp416.8851792
1 Letit Trade(LETIT) से KRW
35.3192184
1 Letit Trade(LETIT) से PHP
1.4535788
1 Letit Trade(LETIT) से EGP
￡E.1.2331007
1 Letit Trade(LETIT) से BRL
R$0.1375763
1 Letit Trade(LETIT) से CAD
C$0.0348391
1 Letit Trade(LETIT) से BDT
3.0912708
1 Letit Trade(LETIT) से NGN
39.0627687
1 Letit Trade(LETIT) से COP
$102.5401175
1 Letit Trade(LETIT) से ZAR
R.0.4506196
1 Letit Trade(LETIT) से UAH
1.0479703
1 Letit Trade(LETIT) से VES
Bs3.66192
1 Letit Trade(LETIT) से CLP
$24.61624
1 Letit Trade(LETIT) से PKR
Rs7.2078792
1 Letit Trade(LETIT) से KZT
13.6645562
1 Letit Trade(LETIT) से THB
฿0.8229148
1 Letit Trade(LETIT) से TWD
NT$0.7761236
1 Letit Trade(LETIT) से AED
د.إ0.0933281
1 Letit Trade(LETIT) से CHF
Fr0.020344
1 Letit Trade(LETIT) से HKD
HK$0.1980997
1 Letit Trade(LETIT) से AMD
֏9.7170573
1 Letit Trade(LETIT) से MAD
.د.م0.2291243
1 Letit Trade(LETIT) से MXN
$0.4747781
1 Letit Trade(LETIT) से SAR
ريال0.0953625
1 Letit Trade(LETIT) से PLN
0.0928195
1 Letit Trade(LETIT) से RON
лв0.1103662
1 Letit Trade(LETIT) से SEK
kr0.2413307
1 Letit Trade(LETIT) से BGN
лв0.0424681
1 Letit Trade(LETIT) से HUF
Ft8.6495059
1 Letit Trade(LETIT) से CZK
0.5347929
1 Letit Trade(LETIT) से KWD
د.ك0.00775615
1 Letit Trade(LETIT) से ILS
0.0844276
1 Letit Trade(LETIT) से AOA
Kz23.1812251
1 Letit Trade(LETIT) से BHD
.د.ب0.00958711
1 Letit Trade(LETIT) से BMD
$0.02543
1 Letit Trade(LETIT) से DKK
kr0.162752
1 Letit Trade(LETIT) से HNL
L0.6652488
1 Letit Trade(LETIT) से MUR
1.1677456
1 Letit Trade(LETIT) से NAD
$0.4490938
1 Letit Trade(LETIT) से NOK
kr0.2563344
1 Letit Trade(LETIT) से NZD
$0.0429767
1 Letit Trade(LETIT) से PAB
B/.0.02543
1 Letit Trade(LETIT) से PGK
K0.1075689
1 Letit Trade(LETIT) से QAR
ر.ق0.0928195
1 Letit Trade(LETIT) से RSD
дин.2.5546978

Letit Trade संसाधन

Letit Trade को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Letit Trade वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Letit Trade

आज Letit Trade (LETIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LETIT प्राइस 0.02543 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LETIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LETIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02543 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Letit Trade का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LETIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LETIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LETIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.00M USD है.
LETIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LETIT ने 0.245371299906071 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LETIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LETIT ने 0.020097219946729944 USD की ATL प्राइस देखी.
LETIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LETIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.73K USD है.
क्या LETIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LETIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LETIT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

