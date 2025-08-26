LAVA की अधिक जानकारी

Lava Network लोगो

Lava Network मूल्य(LAVA)

1 LAVA से USD लाइव प्राइस:

$0.05664
$0.05664$0.05664
-1.42%1D
USD
Lava Network (LAVA) मूल्य का लाइव चार्ट
Lava Network (LAVA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.05593
$ 0.05593$ 0.05593
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0581
$ 0.0581$ 0.0581
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.05593
$ 0.05593$ 0.05593

$ 0.0581
$ 0.0581$ 0.0581

$ 0.212118800372206
$ 0.212118800372206$ 0.212118800372206

$ 0.03594416552789407
$ 0.03594416552789407$ 0.03594416552789407

-0.38%

-1.42%

-0.11%

-0.11%

Lava Network (LAVA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.05653 है. पिछले 24 घंटों में, LAVA ने $ 0.05593 के कम और $ 0.0581 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAVA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.212118800372206 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03594416552789407 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAVA में -0.38%, 24 घंटों में -1.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Lava Network (LAVA) मार्केट की जानकारी

No.3771

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.08K
$ 61.08K$ 61.08K

$ 56.53M
$ 56.53M$ 56.53M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,459,005
974,459,005 974,459,005

0.00%

ARB

Lava Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.08K है. LAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 974459005 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 56.53M है.

Lava Network (LAVA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Lava Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0008159-1.42%
30 दिन$ +0.00219+4.03%
60 दिन$ +0.00074+1.32%
90 दिन$ -0.01835-24.51%
Lava Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज LAVA में $ -0.0008159 (-1.42%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Lava Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00219 (+4.03%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Lava Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LAVA में $ +0.00074 (+1.32%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Lava Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01835 (-24.51%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Lava Network (LAVA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Lava Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Lava Network (LAVA) क्या है

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Lava Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LAVA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Lava Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Lava Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Lava Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Lava Network (LAVA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Lava Network (LAVA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Lava Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Lava Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Lava Network (LAVA) टोकन का अर्थशास्त्र

Lava Network (LAVA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LAVA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Lava Network (LAVA) कैसे खरीदें

क्या आपको Lava Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Lava Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LAVA लोकल करेंसी में

1 Lava Network(LAVA) से VND
1,487.58695
1 Lava Network(LAVA) से AUD
A$0.0864909
1 Lava Network(LAVA) से GBP
0.0418322
1 Lava Network(LAVA) से EUR
0.0480505
1 Lava Network(LAVA) से USD
$0.05653
1 Lava Network(LAVA) से MYR
RM0.2385566
1 Lava Network(LAVA) से TRY
2.3256442
1 Lava Network(LAVA) से JPY
¥8.30991
1 Lava Network(LAVA) से ARS
ARS$75.3731449
1 Lava Network(LAVA) से RUB
4.550665
1 Lava Network(LAVA) से INR
4.9684217
1 Lava Network(LAVA) से IDR
Rp926.7211632
1 Lava Network(LAVA) से KRW
78.5133864
1 Lava Network(LAVA) से PHP
3.2312548
1 Lava Network(LAVA) से EGP
￡E.2.7411397
1 Lava Network(LAVA) से BRL
R$0.3058273
1 Lava Network(LAVA) से CAD
C$0.0774461
1 Lava Network(LAVA) से BDT
6.8717868
1 Lava Network(LAVA) से NGN
86.8351677
1 Lava Network(LAVA) से COP
$227.9430925
1 Lava Network(LAVA) से ZAR
R.1.0017116
1 Lava Network(LAVA) से UAH
2.3296013
1 Lava Network(LAVA) से VES
Bs8.14032
1 Lava Network(LAVA) से CLP
$54.72104
1 Lava Network(LAVA) से PKR
Rs16.0228632
1 Lava Network(LAVA) से KZT
30.3758302
1 Lava Network(LAVA) से THB
฿1.8293108
1 Lava Network(LAVA) से TWD
NT$1.7252956
1 Lava Network(LAVA) से AED
د.إ0.2074651
1 Lava Network(LAVA) से CHF
Fr0.045224
1 Lava Network(LAVA) से HKD
HK$0.4403687
1 Lava Network(LAVA) से AMD
֏21.6006783
1 Lava Network(LAVA) से MAD
.د.م0.5093353
1 Lava Network(LAVA) से MXN
$1.0554151
1 Lava Network(LAVA) से SAR
ريال0.2119875
1 Lava Network(LAVA) से PLN
0.2063345
1 Lava Network(LAVA) से RON
лв0.2453402
1 Lava Network(LAVA) से SEK
kr0.5364697
1 Lava Network(LAVA) से BGN
лв0.0944051
1 Lava Network(LAVA) से HUF
Ft19.2275489
1 Lava Network(LAVA) से CZK
1.1888259
1 Lava Network(LAVA) से KWD
د.ك0.01724165
1 Lava Network(LAVA) से ILS
0.1876796
1 Lava Network(LAVA) से AOA
Kz51.5310521
1 Lava Network(LAVA) से BHD
.د.ب0.02131181
1 Lava Network(LAVA) से BMD
$0.05653
1 Lava Network(LAVA) से DKK
kr0.361792
1 Lava Network(LAVA) से HNL
L1.4788248
1 Lava Network(LAVA) से MUR
2.5958576
1 Lava Network(LAVA) से NAD
$0.9983198
1 Lava Network(LAVA) से NOK
kr0.5698224
1 Lava Network(LAVA) से NZD
$0.0955357
1 Lava Network(LAVA) से PAB
B/.0.05653
1 Lava Network(LAVA) से PGK
K0.2391219
1 Lava Network(LAVA) से QAR
ر.ق0.2063345
1 Lava Network(LAVA) से RSD
дин.5.6790038

Lava Network संसाधन

Lava Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Lava Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Lava Network

आज Lava Network (LAVA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LAVA प्राइस 0.05653 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LAVA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LAVA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.05653 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Lava Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LAVA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LAVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
LAVA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LAVA ने 0.212118800372206 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LAVA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LAVA ने 0.03594416552789407 USD की ATL प्राइस देखी.
LAVA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LAVA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.08K USD है.
क्या LAVA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LAVA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LAVA का प्राइस का अनुमान देखें.
Lava Network (LAVA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

