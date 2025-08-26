LADYS की अधिक जानकारी

Milady Meme Coin लोगो

Milady Meme Coin मूल्य(LADYS)

1 LADYS से USD लाइव प्राइस:

$0.00000003115
$0.00000003115$0.00000003115
+0.90%1D
USD
Milady Meme Coin (LADYS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:19:25 (UTC+8)

Milady Meme Coin (LADYS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000003046
$ 0.00000003046$ 0.00000003046
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000003134
$ 0.00000003134$ 0.00000003134
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000003046
$ 0.00000003046$ 0.00000003046

$ 0.00000003134
$ 0.00000003134$ 0.00000003134

$ 0.000706677852880379
$ 0.000706677852880379$ 0.000706677852880379

$ 0.000000000291162732
$ 0.000000000291162732$ 0.000000000291162732

+0.03%

+0.90%

+3.17%

+3.17%

Milady Meme Coin (LADYS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00000003116 है. पिछले 24 घंटों में, LADYS ने $ 0.00000003046 के कम और $ 0.00000003134 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LADYS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000706677852880379 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000000291162732 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LADYS में +0.03%, 24 घंटों में +0.90%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Milady Meme Coin (LADYS) मार्केट की जानकारी

No.846

$ 22.88M
$ 22.88M$ 22.88M

$ 42.07K
$ 42.07K$ 42.07K

$ 27.67M
$ 27.67M$ 27.67M

734.37T
734.37T 734.37T

888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888

888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888

82.69%

ETH

Milady Meme Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.88M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 42.07K है. LADYS की मार्केट में उपलब्ध राशि 734.37T है, कुल आपूर्ति 888000888000888 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.67M है.

Milady Meme Coin (LADYS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Milady Meme Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000000002778+0.90%
30 दिन$ -0.00000000577-15.63%
60 दिन$ -0.00000000711-18.58%
90 दिन$ -0.00000001058-25.35%
Milady Meme Coin के मूल्य में आज आया अंतर

आज LADYS में $ +0.0000000002778 (+0.90%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Milady Meme Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00000000577 (-15.63%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Milady Meme Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर LADYS में $ -0.00000000711 (-18.58%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Milady Meme Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00000001058 (-25.35%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Milady Meme Coin (LADYS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Milady Meme Coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Milady Meme Coin (LADYS) क्या है

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Milady Meme Coin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Milady Meme Coin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- LADYS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Milady Meme Coin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Milady Meme Coin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Milady Meme Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Milady Meme Coin (LADYS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Milady Meme Coin (LADYS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Milady Meme Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Milady Meme Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Milady Meme Coin (LADYS) टोकन का अर्थशास्त्र

Milady Meme Coin (LADYS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LADYS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Milady Meme Coin (LADYS) कैसे खरीदें

क्या आपको Milady Meme Coin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Milady Meme Coin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

LADYS लोकल करेंसी में

1 Milady Meme Coin(LADYS) से VND
0.0008199754
1 Milady Meme Coin(LADYS) से AUD
A$0.0000000473632
1 Milady Meme Coin(LADYS) से GBP
0.0000000230584
1 Milady Meme Coin(LADYS) से EUR
0.000000026486
1 Milady Meme Coin(LADYS) से USD
$0.00000003116
1 Milady Meme Coin(LADYS) से MYR
RM0.0000001311836
1 Milady Meme Coin(LADYS) से TRY
0.0000012819224
1 Milady Meme Coin(LADYS) से JPY
¥0.00000454936
1 Milady Meme Coin(LADYS) से ARS
ARS$0.0000415465628
1 Milady Meme Coin(LADYS) से RUB
0.0000025080684
1 Milady Meme Coin(LADYS) से INR
0.0000027321088
1 Milady Meme Coin(LADYS) से IDR
Rp0.0005108195904
1 Milady Meme Coin(LADYS) से KRW
0.0000432775008
1 Milady Meme Coin(LADYS) से PHP
0.0000017795476
1 Milady Meme Coin(LADYS) से EGP
￡E.0.00000151126
1 Milady Meme Coin(LADYS) से BRL
R$0.0000001685756
1 Milady Meme Coin(LADYS) से CAD
C$0.0000000426892
1 Milady Meme Coin(LADYS) से BDT
0.0000037878096
1 Milady Meme Coin(LADYS) से NGN
0.0000478645644
1 Milady Meme Coin(LADYS) से COP
$0.00012564491
1 Milady Meme Coin(LADYS) से ZAR
R.0.0000005521552
1 Milady Meme Coin(LADYS) से UAH
0.0000012841036
1 Milady Meme Coin(LADYS) से VES
Bs0.00000448704
1 Milady Meme Coin(LADYS) से CLP
$0.00003016288
1 Milady Meme Coin(LADYS) से PKR
Rs0.0000088319904
1 Milady Meme Coin(LADYS) से KZT
0.0000167435144
1 Milady Meme Coin(LADYS) से THB
฿0.0000010074028
1 Milady Meme Coin(LADYS) से TWD
NT$0.000000951938
1 Milady Meme Coin(LADYS) से AED
د.إ0.0000001143572
1 Milady Meme Coin(LADYS) से CHF
Fr0.000000024928
1 Milady Meme Coin(LADYS) से HKD
HK$0.0000002427364
1 Milady Meme Coin(LADYS) से AMD
֏0.0000119065476
1 Milady Meme Coin(LADYS) से MAD
.د.م0.0000002807516
1 Milady Meme Coin(LADYS) से MXN
$0.0000005814456
1 Milady Meme Coin(LADYS) से SAR
ريال0.00000011685
1 Milady Meme Coin(LADYS) से PLN
0.000000113734
1 Milady Meme Coin(LADYS) से RON
лв0.0000001352344
1 Milady Meme Coin(LADYS) से SEK
kr0.0000002957084
1 Milady Meme Coin(LADYS) से BGN
лв0.0000000520372
1 Milady Meme Coin(LADYS) से HUF
Ft0.0000105984508
1 Milady Meme Coin(LADYS) से CZK
0.0000006552948
1 Milady Meme Coin(LADYS) से KWD
د.ك0.0000000095038
1 Milady Meme Coin(LADYS) से ILS
0.0000001034512
1 Milady Meme Coin(LADYS) से AOA
Kz0.0000284045212
1 Milady Meme Coin(LADYS) से BHD
.د.ب0.00000001174732
1 Milady Meme Coin(LADYS) से BMD
$0.00000003116
1 Milady Meme Coin(LADYS) से DKK
kr0.000000199424
1 Milady Meme Coin(LADYS) से HNL
L0.0000008151456
1 Milady Meme Coin(LADYS) से MUR
0.0000014336716
1 Milady Meme Coin(LADYS) से NAD
$0.0000005502856
1 Milady Meme Coin(LADYS) से NOK
kr0.0000003137812
1 Milady Meme Coin(LADYS) से NZD
$0.0000000526604
1 Milady Meme Coin(LADYS) से PAB
B/.0.00000003116
1 Milady Meme Coin(LADYS) से PGK
K0.0000001318068
1 Milady Meme Coin(LADYS) से QAR
ر.ق0.000000113734
1 Milady Meme Coin(LADYS) से RSD
дин.0.0000031306452

Milady Meme Coin संसाधन

Milady Meme Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Milady Meme Coin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Milady Meme Coin

आज Milady Meme Coin (LADYS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LADYS प्राइस 0.00000003116 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LADYS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LADYS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000003116 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Milady Meme Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LADYS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.88M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LADYS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LADYS की मार्केट में उपलब्ध राशि 734.37T USD है.
LADYS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LADYS ने 0.000706677852880379 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LADYS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LADYS ने 0.000000000291162732 USD की ATL प्राइस देखी.
LADYS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LADYS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 42.07K USD है.
क्या LADYS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LADYS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LADYS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:19:25 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

