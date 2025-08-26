KORI की अधिक जानकारी

Kori The Pom लोगो

Kori The Pom मूल्य(KORI)

1 KORI से USD लाइव प्राइस:

$0.011652
-3.49%1D
USD
Kori The Pom (KORI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:18:33 (UTC+8)

Kori The Pom (KORI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01117
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.013314
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01117
$ 0.013314
$ 0.058514331614052374
$ 0.001561427322711944
+0.35%

-3.49%

-29.68%

-29.68%

Kori The Pom (KORI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01143 है. पिछले 24 घंटों में, KORI ने $ 0.01117 के कम और $ 0.013314 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KORI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.058514331614052374 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001561427322711944 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KORI में +0.35%, 24 घंटों में -3.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kori The Pom (KORI) मार्केट की जानकारी

No.3382

$ 0.00
$ 79.60K
$ 11.43M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SOL

Kori The Pom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 79.60K है. KORI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.43M है.

Kori The Pom (KORI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Kori The Pom के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00042136-3.49%
30 दिन$ -0.008669-43.14%
60 दिन$ +0.007318+177.96%
90 दिन$ +0.00893+357.20%
Kori The Pom के मूल्य में आज आया अंतर

आज KORI में $ -0.00042136 (-3.49%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Kori The Pom के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.008669 (-43.14%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Kori The Pom के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KORI में $ +0.007318 (+177.96%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Kori The Pom के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00893 (+357.20%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Kori The Pom (KORI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Kori The Pom प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Kori The Pom (KORI) क्या है

A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.

Kori The Pom MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Kori The Pom निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KORI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Kori The Pom के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Kori The Pom खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Kori The Pom प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kori The Pom (KORI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kori The Pom (KORI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kori The Pom के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kori The Pom प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Kori The Pom (KORI) टोकन का अर्थशास्त्र

Kori The Pom (KORI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KORI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Kori The Pom (KORI) कैसे खरीदें

क्या आपको Kori The Pom कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Kori The Pom खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KORI लोकल करेंसी में

1 Kori The Pom(KORI) से VND
300.78045
1 Kori The Pom(KORI) से AUD
A$0.0173736
1 Kori The Pom(KORI) से GBP
0.0084582
1 Kori The Pom(KORI) से EUR
0.0097155
1 Kori The Pom(KORI) से USD
$0.01143
1 Kori The Pom(KORI) से MYR
RM0.0481203
1 Kori The Pom(KORI) से TRY
0.4702302
1 Kori The Pom(KORI) से JPY
¥1.66878
1 Kori The Pom(KORI) से ARS
ARS$15.2399619
1 Kori The Pom(KORI) से RUB
0.9200007
1 Kori The Pom(KORI) से INR
1.0021824
1 Kori The Pom(KORI) से IDR
Rp187.3770192
1 Kori The Pom(KORI) से KRW
15.8748984
1 Kori The Pom(KORI) से PHP
0.6527673
1 Kori The Pom(KORI) से EGP
￡E.0.554355
1 Kori The Pom(KORI) से BRL
R$0.0618363
1 Kori The Pom(KORI) से CAD
C$0.0156591
1 Kori The Pom(KORI) से BDT
1.3894308
1 Kori The Pom(KORI) से NGN
17.5575087
1 Kori The Pom(KORI) से COP
$46.0886175
1 Kori The Pom(KORI) से ZAR
R.0.2025396
1 Kori The Pom(KORI) से UAH
0.4710303
1 Kori The Pom(KORI) से VES
Bs1.64592
1 Kori The Pom(KORI) से CLP
$11.06424
1 Kori The Pom(KORI) से PKR
Rs3.2397192
1 Kori The Pom(KORI) से KZT
6.1417962
1 Kori The Pom(KORI) से THB
฿0.3695319
1 Kori The Pom(KORI) से TWD
NT$0.3491865
1 Kori The Pom(KORI) से AED
د.إ0.0419481
1 Kori The Pom(KORI) से CHF
Fr0.009144
1 Kori The Pom(KORI) से HKD
HK$0.0890397
1 Kori The Pom(KORI) से AMD
֏4.3675173
1 Kori The Pom(KORI) से MAD
.د.م0.1029843
1 Kori The Pom(KORI) से MXN
$0.2132838
1 Kori The Pom(KORI) से SAR
ريال0.0428625
1 Kori The Pom(KORI) से PLN
0.0417195
1 Kori The Pom(KORI) से RON
лв0.0496062
1 Kori The Pom(KORI) से SEK
kr0.1084707
1 Kori The Pom(KORI) से BGN
лв0.0190881
1 Kori The Pom(KORI) से HUF
Ft3.8876859
1 Kori The Pom(KORI) से CZK
0.2403729
1 Kori The Pom(KORI) से KWD
د.ك0.00348615
1 Kori The Pom(KORI) से ILS
0.0379476
1 Kori The Pom(KORI) से AOA
Kz10.4192451
1 Kori The Pom(KORI) से BHD
.د.ب0.00430911
1 Kori The Pom(KORI) से BMD
$0.01143
1 Kori The Pom(KORI) से DKK
kr0.073152
1 Kori The Pom(KORI) से HNL
L0.2990088
1 Kori The Pom(KORI) से MUR
0.5258943
1 Kori The Pom(KORI) से NAD
$0.2018538
1 Kori The Pom(KORI) से NOK
kr0.1151001
1 Kori The Pom(KORI) से NZD
$0.0193167
1 Kori The Pom(KORI) से PAB
B/.0.01143
1 Kori The Pom(KORI) से PGK
K0.0483489
1 Kori The Pom(KORI) से QAR
ر.ق0.0417195
1 Kori The Pom(KORI) से RSD
дин.1.1483721

Kori The Pom संसाधन

Kori The Pom को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Kori The Pom वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kori The Pom

आज Kori The Pom (KORI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KORI प्राइस 0.01143 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KORI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KORI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01143 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kori The Pom का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KORI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KORI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KORI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
KORI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KORI ने 0.058514331614052374 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KORI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KORI ने 0.001561427322711944 USD की ATL प्राइस देखी.
KORI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KORI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 79.60K USD है.
क्या KORI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KORI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KORI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:18:33 (UTC+8)

Kori The Pom (KORI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025

WLFI ने क्रिप्टो बाजार को बढ़ावा दिया: MEXC पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और कल्याणकारी कार्यक्रम का अनुभव करें

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी बाजार का केंद्र, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) है। एक परियोजना के रूप में जो राजनीतिक गुण और DeFi नवाचार का महत्व रखती है, WLFI ने अपने लॉन्च से पहले ही व्यापक ध्यान आकर्षित किया। MEXC के रूप में, एक विश्व स्तर पर अग्रणी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, WLFI प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को सबसे पहले पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता बाजार की热点ों को पहले से व्यवस्थित कर सकें। साथ ही, MEXC ने नए उपयोगकर्ताओं के लिए WLFI प्री-हाइप फेस्ट S2 कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जो उन्हें विशाल पुरस्कार अवसर प्रदान करता है।

August 24, 2025
और देखें

अस्वीकरण

