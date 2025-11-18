KoKoK The Roach मूल्य(KOKOK)
आज KoKoK The Roach (KOKOK) का लाइव मूल्य $ 0.008107 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4.11% का बदलाव आया है. मौजूदा KOKOK से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.008107 प्रति KOKOK है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार KoKoK The Roach करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- KOKOK है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KOKOK की ट्रेडिंग $ 0.00721 (निम्न) और $ 0.008481 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KOKOK में पिछले एक घंटे में -0.18% और पिछले 7 दिनों में -32.89% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.69K तक पहुँच गया.
SOL
KoKoK The Roach का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.69K है. KOKOK की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.
-0.18%
-4.10%
-32.89%
-32.89%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में KoKoK The Roach के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00034714
|-4.10%
|30 दिन
|$ -0.009463
|-53.86%
|60 दिन
|$ -0.029763
|-78.60%
|90 दिन
|$ -0.063993
|-88.76%
आज KOKOK में $ -0.00034714 (-4.10%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.009463 (-53.86%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KOKOK में $ -0.029763 (-78.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.063993 (-88.76%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
KoKoK The Roach (KOKOK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब KoKoK The Roach प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, KoKoK The Roach के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
KoKoK The Roach के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर KOKOK की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, KoKoK The Roach खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी KoKoK The Roach (KOKOK) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
KoKoK The Roach का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर KoKoK The Roach (KOKOK) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.
KoKoK The Roach को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
लीवरेज के साथ KOKOK पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर KOKOK USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, KoKoK The Roach का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
राशि
1 KOKOK = 0.008107 USD