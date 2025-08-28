KOKO की अधिक जानकारी

Koala AI लोगो

Koala AI मूल्य(KOKO)

1 KOKO से USD लाइव प्राइस:

$0.0000002686
$0.0000002686$0.0000002686
-1.46%1D
USD
Koala AI (KOKO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:04:40 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000002686
$ 0.0000002686$ 0.0000002686
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000002952
$ 0.0000002952$ 0.0000002952
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000002686
$ 0.0000002686$ 0.0000002686

$ 0.0000002952
$ 0.0000002952$ 0.0000002952

$ 0.000008576569321553
$ 0.000008576569321553$ 0.000008576569321553

$ 0.000000152909988393
$ 0.000000152909988393$ 0.000000152909988393

0.00%

-1.46%

-4.32%

-4.32%

Koala AI (KOKO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0000002686 है. पिछले 24 घंटों में, KOKO ने $ 0.0000002686 के कम और $ 0.0000002952 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KOKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000008576569321553 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000152909988393 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KOKO में 0.00%, 24 घंटों में -1.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Koala AI (KOKO) मार्केट की जानकारी

No.1767

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

$ 463.67
$ 463.67$ 463.67

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

9.11T
9.11T 9.11T

9,946,938,747,369
9,946,938,747,369 9,946,938,747,369

9,946,938,747,369
9,946,938,747,369 9,946,938,747,369

91.58%

SOL

Koala AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.45M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 463.67 है. KOKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.11T है, कुल आपूर्ति 9946938747369 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.67M है.

Koala AI (KOKO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Koala AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000000398-1.46%
30 दिन$ -0.0000000431-13.83%
60 दिन$ -0.0000001476-35.47%
90 दिन$ -0.0000001756-39.54%
Koala AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज KOKO में $ -0.00000000398 (-1.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Koala AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000000431 (-13.83%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Koala AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर KOKO में $ -0.0000001476 (-35.47%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Koala AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000001756 (-39.54%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Koala AI (KOKO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Koala AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Koala AI (KOKO) क्या है

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Koala AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Koala AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- KOKO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Koala AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Koala AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Koala AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Koala AI (KOKO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Koala AI (KOKO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Koala AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Koala AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Koala AI (KOKO) टोकन का अर्थशास्त्र

Koala AI (KOKO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KOKO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Koala AI (KOKO) कैसे खरीदें

क्या आपको Koala AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Koala AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

KOKO लोकल करेंसी में

1 Koala AI(KOKO) से VND
0.007068209
1 Koala AI(KOKO) से AUD
A$0.000000408272
1 Koala AI(KOKO) से GBP
0.000000198764
1 Koala AI(KOKO) से EUR
0.00000022831
1 Koala AI(KOKO) से USD
$0.0000002686
1 Koala AI(KOKO) से MYR
RM0.000001133492
1 Koala AI(KOKO) से TRY
0.000011050204
1 Koala AI(KOKO) से JPY
¥0.0000392156
1 Koala AI(KOKO) से ARS
ARS$0.000358132438
1 Koala AI(KOKO) से RUB
0.000021592754
1 Koala AI(KOKO) से INR
0.000023626056
1 Koala AI(KOKO) से IDR
Rp0.004403277984
1 Koala AI(KOKO) से KRW
0.000373574252
1 Koala AI(KOKO) से PHP
0.00001533706
1 Koala AI(KOKO) से EGP
￡E.0.000013043216
1 Koala AI(KOKO) से BRL
R$0.000001453126
1 Koala AI(KOKO) से CAD
C$0.000000367982
1 Koala AI(KOKO) से BDT
0.000032651016
1 Koala AI(KOKO) से NGN
0.000412593774
1 Koala AI(KOKO) से COP
$0.00108306235
1 Koala AI(KOKO) से ZAR
R.0.000004764964
1 Koala AI(KOKO) से UAH
0.000011069006
1 Koala AI(KOKO) से VES
Bs0.0000386784
1 Koala AI(KOKO) से CLP
$0.0002600048
1 Koala AI(KOKO) से PKR
Rs0.000076131984
1 Koala AI(KOKO) से KZT
0.000144329524
1 Koala AI(KOKO) से THB
฿0.00000868921
1 Koala AI(KOKO) से TWD
NT$0.000008208416
1 Koala AI(KOKO) से AED
د.إ0.000000985762
1 Koala AI(KOKO) से CHF
Fr0.00000021488
1 Koala AI(KOKO) से HKD
HK$0.000002092394
1 Koala AI(KOKO) से AMD
֏0.000102634746
1 Koala AI(KOKO) से MAD
.د.م0.000002420086
1 Koala AI(KOKO) से MXN
$0.000005014762
1 Koala AI(KOKO) से SAR
ريال0.00000100725
1 Koala AI(KOKO) से PLN
0.00000098039
1 Koala AI(KOKO) से RON
лв0.000001165724
1 Koala AI(KOKO) से SEK
kr0.000002540956
1 Koala AI(KOKO) से BGN
лв0.000000448562
1 Koala AI(KOKO) से HUF
Ft0.000091358918
1 Koala AI(KOKO) से CZK
0.000005643286
1 Koala AI(KOKO) से KWD
د.ك0.000000081923
1 Koala AI(KOKO) से ILS
0.000000891752
1 Koala AI(KOKO) से AOA
Kz0.000244847702
1 Koala AI(KOKO) से BHD
.د.ب0.0000001012622
1 Koala AI(KOKO) से BMD
$0.0000002686
1 Koala AI(KOKO) से DKK
kr0.000001716354
1 Koala AI(KOKO) से HNL
L0.000007026576
1 Koala AI(KOKO) से MUR
0.000012334112
1 Koala AI(KOKO) से NAD
$0.000004743476
1 Koala AI(KOKO) से NOK
kr0.00000269943
1 Koala AI(KOKO) से NZD
$0.000000453934
1 Koala AI(KOKO) से PAB
B/.0.0000002686
1 Koala AI(KOKO) से PGK
K0.000001136178
1 Koala AI(KOKO) से QAR
ر.ق0.00000098039
1 Koala AI(KOKO) से RSD
дин.0.000026975498

Koala AI संसाधन

Koala AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Koala AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Koala AI

आज Koala AI (KOKO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KOKO प्राइस 0.0000002686 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KOKO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KOKO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000002686 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Koala AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KOKO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.45M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KOKO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KOKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.11T USD है.
KOKO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KOKO ने 0.000008576569321553 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KOKO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KOKO ने 0.000000152909988393 USD की ATL प्राइस देखी.
KOKO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KOKO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 463.67 USD है.
क्या KOKO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KOKO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KOKO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 16:04:40 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
